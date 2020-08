Gladbeck: Trickdiebe bestehlen Seniorin auf Lidl-Parkplatz

Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe zur Aufklärung eines Trickdiebstahls in Gladbeck.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Gladbeckerin am Mittwoch gegen 18 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Sandstraße angesprochen, nachdem sie sich gerade ans Steuer ihres Wagens gesetzt hatte. Durch die ihr unbekannte Frau wurde die Seniorin so abgelenkt. Dabei hat ein Komplize offensichtlich die Beifahrertür geöffnet und den Rucksack der Gladbeckerin vom Beifahrersitz gestohlen.

Die Frau an der Fahrerseite war etwa 50 Jahre alt, sie trug einen Mundschutz und ein Kopftuch. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden Tel. 0800 23 61 111.