Gladbeck: Trickdieb nutzt gutgläubige Seniorin aus

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Trickdiebstahl in Gladbeck.

Gladbeck. Der dreiste Dieb gab sich als ehemaliger Kollege des Ehemannes (90) der Seniorin aus. Der Täter gelangte so in die Wohnung und entkam mit Beute.

Ein dreister Trickdieb hat in Gladbeck die Gutgläubigkeit einer Seniorin ausgenutzt.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein dem Opfer unbekannter Mann an der Wohnungstür im Stadtteil Zweckel. Er erklärte der Ehefrau eines 90-Jährigen, er sei ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Mannes. So konnte sich der Dieb Zugang in die Wohnung der gutgläubigen Seniorin verschaffen.

Aus dem Schlafzimmer eine Armbanduhr gestohlen

Die Gladbeckerin stellte dann fest, dass der ‘Besucher’ aus dem Schlafzimmer eine Armbanduhr gestohlen hat, bevor er die Wohnung wieder schnell verließ. Der Dieb flüchtete in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: ca. 65 Jahre alt, 1,75 - 1,80 Meter groß, kurze blonde Haare, beige-farbener Pullover, gepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.