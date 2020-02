Gladbeck: Todesurteil gegen IS-Kämpfer aufgehoben

Gladbeck / Bagdad. Der Gladbecker Levent Ö. hatte die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien als Kämpfer und Ausbilder unterstützt.

Das Todesurteil gegen einen Gladbecker, der in Syrien Kämpfer des Terrorregimes Islamischer Staat (IS) ausgebildet haben soll, ist aufgehoben worden. Levent Ö. war im Dezember 2018 von einem Gericht in Bagdad zum Tode verurteilt worden. Die Bundesregierung hatte sich daraufhin eingeschaltet, um die Hinrichtung des Deutschen zu verhindern.

Der permanente Druck aus Berlin führte jetzt offensichtlich zum Erfolg. Laut des Recherchenetzwerkes von WDR, NDR und SZ hat das Bagdader Kassationsgericht bereits Ende Januar festgestellt, dass es im Fall Verfahrensfehler gegeben habe. Levent Ö. sei im Prozess ein Dolmetscher versagt worden, obwohl er angegeben hatte, kein Arabisch zu sprechen. Ein Strafgericht soll jetzt den Fall neu aufrollen.

Die Polizei in Deutschland hatte den Gladbecker als islamistischen Gefährder eingestuft

Der heute 34-jährige war 2013 mit seiner Frau Filiz aus Gladbeck ins Krisengebiet nach Syrien gereist. Die Polizei Gelsenkirchen hatte den Mann 2014 als islamistischen Gefährder eingestuft. Ö. soll sich in Syrien dann dem IS und dem bewaffneten Kampf angeschlossen haben. Dabei soll der Gladbecker verletzt worden sein und später in einem Ausbildungslager der Terrormiliz Kämpfer ausgebildet haben.

Ende 2017 wurde Levent Ö. von kurdischen Kämpfern an der irakisch-syrischen Grenze festgenommen und ihm in der Folge im Irak der Prozess gemacht. Die Familie des Gladbeckers soll jetzt erleichtert auf den Richterspruch reagiert haben, mit der Hoffnung, dass Levent Ö. bald nach Deutschland ausgeliefert wird. Dort erwartet den Mann dann aber keine Freiheit: Gegen den Gladbecker liegt ein Haftbefehl des Generalbundesanwaltes vor, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.