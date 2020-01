Gladbeck. Die Sternsinger haben in diesem Jahr wieder Spenden für Kinder in Not gesammelt. Die Summe ist etwas niedriger als noch 2019.

Gladbeck: Sternsinger haben 48.266 Euro gesammelt

Die Sternsingeraktion 2020 in Gladbeck ist abgeschlossen, die Häuser und Wohnungen in Zweckel, Schultendorf, Alt- Rentfort, Rentfort-Nord, Ellinghorst, Stadtmitte, Gladbeck-Ost, Butendorf und Brauck sowie viele Einrichtungen in der Stadt sind gesegnet, so die Pfarrei St. Lamberti. Inzwischen sind auch die Spenden aus den Sammeldosen gezählt.

„In unserer Pfarrei sind insgesamt 48.266,68 Euro zusammengekommen, mit denen Kindern in Not weltweit geholfen wird“, so Gemeindereferentin Lydia Bröß, die allen Sternsingern, den ehrenamtlichen Helfern, den Begleitern und den Spendern dankt.

Das Motto der diesjährigen Aktion lautete „Frieden! Im Libanon und weltweit“

Unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ stellte die Sternsingeraktion 2020 bessere Bildungs- und Gesundheitsstrukturen und Frieden zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion im Libanon in den Mittelpunkt. Die entstandene Summe ist in diesem Jahr etwas niedriger als noch 2019. Da kamen Dank der 357 Sternsinger und vieler offenen Türen mehr als 50.700 Euro an Spenden in Gladbeck zusammen.