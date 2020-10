Gladbeck: Städtefreundschaft mit Enfield seit 50 Jahren

Gladbeck. Coronabedingt konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden. Deshalb richtet sich Bürgermeister Ulrich Roland mit einem Brief an seinen Amtskollegen.

In diesem Jahr besteht die Städtepartnerschaft zwischen der englischen Stadt Enfield und Gladbeck seit fünf Jahrzehnten. Coronabedingt konnte das Jubiläum nicht wie üblich im Rahmen gegenseitiger Besuche in der jeweils anderen Partnerstadt gefeiert werden. Deshalb richtet sich Bürgermeister Ulrich Roland jetzt mit einem Brief an seinen Amtskollegen in Enfield, Bürgermeister Sabri Ozaydin.

Darin würdigt er die Leistung der Begründer der Partnerschaft und der Menschen, die diese über viele Jahrzehnte mit Leben erfüllt haben: „Vor fünf Jahrzehnten wurde unsere Städtepartnerschaft gegründet, aber unsere Städtefreundschaft reicht sogar bis ins Jahr 1955 zurück. Vor 65 Jahren, nur 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, lud der legendäre Leonard „Pip“ Fortune, Vorsitzender des Sport- und Kulturvereins ANSCA (All Nations Sports and Cultural Association) 100 Sportlerinnen und Sportler aus Gladbeck nach Enfield zum sportlichen Kräftemessen ein. Trotz aller Mühen, trotz aller Anfeindungen: Der erste Besuch war ein grandioser Erfolg und legte den Grundstein für eine 50 Jahre währende Freundschaft!“

Aus der Begegnung von Sportlern wurde eine offizielle Städtepartnerschaft

15 Jahre nach dem ersten Sportaustausch wurde aus der Sportbegegnung eine offizielle Städtepartnerschaft. Am 4. Mai 1970 wurde die Verbindung zwischen Enfield und Gladbeck mit einer Urkunde besiegelt. Bei den ersten Besuchen habe zwischen Deutschland und England nicht nur der Ärmelkanal gelegen, so Roland weiter. „Grenzen waren zu überwinden – vor allem in den Köpfen. Auf beiden Seiten agierten aber Männer und Frauen, die den Krieg noch selbst miterlebt hatten und genau deshalb waren sie erfolgreich. Sie wollten dazu beitragen, dass sie, ihre Kinder und ihre Enkel nie wieder Krieg und Zerstörung erleben mussten. Sie haben dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen, Grenzen zu überwinden, Westeuropa zu einen“, unterstreicht der Bürgermeister.

Seitdem hätten Generationen von Menschen, ob jung oder alt, diese Beziehung mit Leben erfüllt, sie weiterentwickelt. Sie alle habe der Europäische Gedanke geeint, „das Bewusstsein, dass das gute Miteinander der Nationen auf engen Kontakten zwischen den Menschen fußt“. Städtepartnerschaften seien ein ideales Fundament, vor allem für Kinder und Jugendliche, um Toleranz und Völkerverständigung zu erlernen. Auch und gerade in politisch unruhigen Zeiten, trotz und gerade vor dem Hintergrund des Brexit „stehen wir treu zu unserer Freundschaft mit Enfield, sind der festen Überzeugung, dass diese weiterhin Brücken zwischen unseren Städten, zwischen den Menschen in Enfield und Gladbeck schlagen wird. Ich freue mich von Herzen über 50 Jahre Freundschaft zwischen Enfield und Gladbeck und hoffe auf weitere 50 Jahre des guten, freundschaftlichen Miteinanders“, so Ulrich Roland abschließend.