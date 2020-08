Gladbeck: Stadt verschickt Anmeldungen für neue i-Dötze

Gladbeck. Die Erziehungsberechtigten von 761 Kindern erhalten das Anmeldeformular. Dort kann die Wunsch-Grundschule eingetragen werden.

Die Schulverwaltung der Stadt Gladbeck verschickt in den kommenden Tagen die Anmeldeformulare für die künftigen Gladbecker i-Dötze. Das sind Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben und deren Grundschulpflicht damit zum 1. August 2021 beginnt.

Am 19. August 2021 wird für insgesamt 761 Kinder der „Ernst des Lebens“ beginnen. Die Erziehungsberechtigten können auf dem Anmeldeformular die gewünschte Schule eintragen. Der Abschnitt mit dem Aufnahmewunsch ist grundsätzlich direkt an der Grundschule einzureichen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Grundschulen allerdings zurzeit nur eingeschränkt zugänglich. Daher werden die Eltern gebeten, die Anmeldeabschnitte in die Hausbriefkästen der Schulen oder des Rathauses zu hinterlegen. Eine Zustellung über den Postweg ist ebenfalls möglich.

Schulen laden dann Anfang November zur Anmeldung ein

Die gewählte Grundschule wird die Eltern mit ihren Kindern dann zu einem Gespräch in der Anmeldewoche vom 2. bis 6. November dieses Jahres einladen. Erziehungsberechtigte, deren Kinder nach dem 30. September 2015 geboren sind und die eine vorzeitige Einschulung des Kindes wünschen, haben ebenfalls die Möglichkeit ihr Kind in der Anmeldewoche an einer Grundschule anzumelden.

Für die Schulanfänger stehen in Gladbeck an allen Grundschulen Angebote der „Offenen Ganztagsschule“ zur Verfügung in denen die Schulkinder ganztags in der Regel bis 16 Uhr betreut und gefördert werden können. Die Freie Waldorfschule verfügt ebenfalls über ein solches Angebot.