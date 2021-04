Gladbeck: Sport- und Jugendhilfeausschuss via Videokonferenz

Gladbeck. Coronabedingt tagen politische Ausschüsse in Gladbeck jetzt nur selten öffentlich in Präsenzform. So ist die Teilnahme per Videoschalte möglich.

Coronabedingt tagen sowohl der Gladbecker Jugendhilfeausschuss und der Sportausschuss diese Woche nicht in Präsenzform, sondern nur digital. Interessierte Bürgern können an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen und sich in die Videokonferenz einwählen.

Der Jugendhilfeausschuss findet am Dienstag, 27. April, ab 17 Uhr per Videokonferenz statt. Interessierte können über die Zoom-Webseite oder die -App mit der Meeting-ID 250 728 5477 und dem Kenncode 909639 teilnehmen. Das Zoom-Meeting ist auch über den Kurzlink www.gladbeck.de/jha abrufbar. Themen werden unter anderem die Einrichtung eines neuen Familienzentrums, Kita-Beiträge für Februar 2021 und gesetzliche Änderungen im Kinder- und Jugendschutz sein.

Der Umbau von Sportanlagen ist Thema

Auch der Sportausschuss am Donnerstag, 29. April, informiert ab 17 Uhr per Videokonferenz. Interessierte können über die Zoom-Webseite oder die -App mit der Meeting-ID 250 728 5477 und dem Kenncode 909639 teilnehmen. Das Zoom-Meeting ist auch über den Kurzlink www.gladbeck.de/sportausschuss abrufbar. Wichtige Themen werden der aktuelle Sachbestand zum Umbau der Sportanlage Rentfort-Nord, dem Sportpark Mottbruch und dem interkommunalen Sportprojekt an der Baulandstraße in Gelsenkirchen sein.