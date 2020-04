Gladbeck: SPD Butendorf ruft Kinder zum Malwettbewerb auf

Gladbeck. Der Gladbecker SPD-Ortsverein Butendorf fragt Kinder: „Auf was freust Du Dich im Sommer?“ Stichtag für die Teilnahme an der Aktion: 12. April.

Auf die Stifte, fertig, los! Der SPD-Ortsverein Butendorf ruft Kinder zum Mitmachen beim Malwettbewerb auf. Das Thema heißt „Auf was freust Du Dich im Sommer?“.

Gladbeck: Zu gewinnen gibt es Freikarten für den Movie Park oder einen Kinobesuch

Viele Kinder haben sich auf die Osterferien gefreut. Leider können die meisten Planungen aufgrund der Corona-Krise nicht realisiert werden. Um drohender Langeweile entgegenzuwirken, organisiert der SPD-Ortsverein Butendorf für Mädchen und Jungen im Alter bis zu 14 Jahren einen Malwettbewerb. Sie sollen dabei in farbenprächtigen Bildern mit Stiften ihre Wünsche für die Sommerzeit aufs Papier bringen.

Die jungen kreativen Köpfe schicken ihre Kunstwerke (Achtung: Absender nicht vergessen und bitte Alter angeben!) entweder direkt per Post an die SPD Gladbeck, Goetheplatz 11, 45964 Gladbeck; oder als Foto oder Scan via Facebook, an die E-Mail spd.butendorf@gmx.de oder per WhatsApp an 015165482397.

Es gibt auch etwas zu gewinnen: Entweder zwei Freikarten für den Movie Park oder zwei Freikarten für einen Kinobesuch. Wer die beiden Preise erhält, entscheidet das Los. Die Gladbecker SPD-Bürgermeister-Kandidatin Bettina Weist und Landratskandidat Michael Hübner werden die beiden Gewinner-Bilder am 13. April auslosen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnehmen darf jedes Gladbecker Kind im genannten Alter. Das Gewinnspiel endet am 12. April um 23.59 Uhr. Der Ortsverein freut sich auf bildschöne Ergebnisse.