Gladbeck: SPD befragt Chef der Emschergenossenschaft

Gladbeck. Dr. Uli Paetzel wird live auf Facebook mit der SPD Butendorf diskutieren. Der Ortsverein lädt zum vierten Teil seines Talk-Formats ein.

Der SPD-Ortsverein Butendorf lädt am Montag, 18. Mai, zum vierten „#butendorflive“ auf Facebook ein. Unter dem Titel begrüßt die SPD Butendorf Gäste aus Politik und Gesellschaft, um eine halbe Stunde über Politik, Gesellschaft und auch Privates zu sprechen. Diesmal: Prof. Dr. Uli Paetzel, Chef der Emschergenossenschaft.

Die „#butendorflive-Gespräche“ werden von den SPD-Direktkandidaten für den Stadtrat moderiert. Gesprächspartner von Uli Paetzel wird Benedikt Kapteina sein. Das Format findet online auf Facebook statt, um in der aktuellen Krisenzeit persönliche Treffen zu vermeiden.

Interessierte können Fragen per Mail oder über Facebook und Twitter stellen

Paetzel wird am Montag ab 19 Uhr zur Verfügung stehen, um Fragen wie „Was ist eigentlich die Aufgabe der Emschergenossenschaft?“, „Gefährdet die Corona-Krise den Zeitplan für den Emscher-Umbau?“, „Wie wichtig ist überhaupt der weitere Ausbau der Infrastruktur bei uns im Ruhrgebiet“ zu beantworten.

Paetzel wird mit Kapteina, Kandidat für den Stadtrat, auch über die aktuelle Situation in Gladbeck sprechen. Wie gewohnt, besteht auch diesmal die Möglichkeit, aktiv an der Live-Sendung teilzunehmen und Fragen an Uli Paetzel zu richten. Diese lassen sich auch vorab per E-Mail stellen an spd.butendorf@gmx.de oder über die Kanäle SPD Butendorf auf Facebook und Twitter.