Gladbeck Solo: 5 Ausflugstipps zum Seele baumeln lassen

Gladbeck. Einfach mal Zeit nur mit sich selbst genießen – das geht auch in Gladbeck. Wir haben fünf Ideen für eine schöne Zeit alleine zusammengestellt.

Im Kreise der Liebsten den Tag verbringen, gemeinsam essen, lachen – das ist natürlich schön. Aber ab und zu braucht der Mensch auch mal ein wenig Ruhe, Zeit für sich, Zeit, die Gedanken ganz frei fließen zu lassen, ohne dass man die sprichwörtliche Frikadelle an die Backe geredet bekommt. Das muss aber nicht heißen, dass man sich alleine im stillen Kämmerlein einschließt, im Gegenteil. Einmal ganz für sich etwas Neues auszuprobieren, kann jener frische Impuls sein, nach dem man sich schon so lange sehnt. Deshalb haben wir fünf Aktivitäten in Gladbeck zusammengestellt, die auch solo Spaß machen – vielleicht sogar mehr als mit redseligem Anhang.

Die Neue Galerie Gladbeck

An der Bottroper Straße ist gerade die neue Ausstellung mit Werken von Michaela Eichwald eröffnet worden, und die sind wesentlich vielschichtiger als der röhrende Hirsch bei Oma im Wohnzimmer. Warum also nicht mal alleine die Galerie besuchen, vielleicht nach der Maloche? Geöffnet ist mittwochs bis sonntags zwischen 15 und 20 Uhr. Denn wenn man da so ganz alleine steht und einfach nur auf die Bilder schaut, ganz ohne Begleitung, mit der man sich in intellektuelle Gespräche über Farbnuancen und hintergründige Intentionen verwickeln muss – wer weiß, was man in den Werken entdeckt?

Schwimmen gehen – alleine!

Seit dem 11. September hat das Freibad Gladbeck zwar nur noch bis 14 Uhr geöffnet, aber das macht ja nichts, wenn man schon um 8 Uhr kommt. In relativer Einsamkeit seine Bahnen ziehen, unter freiem Himmel, mal ein bisschen den Kopf freibekommen – klingt doch verlockend. Die nötige Kartenreservierung bietet das Freibad im Internet unter sv13.de an. Und dann gibt es ja auch noch das Hallenbad. Wenn das Wetter nicht mitspielt, sicherlich dem Freibad vorzuziehen, aber der Reiz bleibt derselbe: Sich ganz auf das Schwimmen konzentrieren, an nichts anderes denken, einfach mal aussteigen. Alle Informationen gibt es im Internet unter gladbeck.de.

Alleine seine Bahnen ziehen, im Freibad Gladbeck. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Das Kommunale Kino Gladbeck

Kino ist was Schönes. Nicht ohne Grund der Klassiker unter den Date-Ideen, „im Dunkeln ist gut munkeln“, sagt man ja so. Aber wenn man sich tatsächlich mal auf den Film einlassen will, sich ganz dem cineastischen Zauber hingeben will, ist es ja hilfreich, wenn man nicht die ganze Zeit rumknutschen muss. Warum also nicht mal alleine ins Kommunale Kino, ins „KoKi“, in Gladbeck? Da gibt es zum Beispiel die hervorragende Tragikomödie „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ zu sehen (22. September), die Take-That-Komödie „Greatest Days“ (13. Oktober) und für Filmnostalgiker „Harry und Sally“ (27. Oktober). Alle Infos zum Programm gibt es im Internet unter vhs-gladbeck.de.

Alleine im Buch versinken

Sich mal in aller Ruhe in ein Buch versenken, das geht zu Hause ja quasi gar nicht. Immer ist was: Die Spülmaschine piept, die Katze quengelt (oder das Kind), das Handy klingelt. Aber da gibt es ja diesen einen Ort, ein wenig aus der Mode dieser Tage, der extra und ausschließlich für zwei Sachen da ist: Stille und Lesen. In der Gladbecker Stadtbücherei muss man das Buch nicht mal selbst mitbringen – sind ja alle schon da –, ruhig ist es auch. Einen 1000-Seiten-Schinken schafft man wohl nicht in den Öffnungszeiten der Bücherei, aber darum geht es ja auch nicht. Sondern darum, einfach mal in aller Ruhe abzutauchen. Alle Informationen zur Stadtbibliothek gibt es unter stadtbuecherei-gladbeck.de.

Allein auf hoher See

Zwar nur samstags, aber trotzdem: So weit weg von der Zivilisation wie im Boot auf dem Wittringer Schlossteich kommt man in Gladbeck wohl nur auf der Mottbruchhalde. Bei entsprechendem Wetter stehen zehn Ruderboote und vier Tretboote bereit, um ein bisschen Abstand zwischen sich, den Alltag und das Ufer zu bringen. Alle Informationen gibt es zum Beispiel unter elecard.de.

O Captain! My Captain! Der Teich Wittringer Schloss lässt sich auch alleine hervorragend erkunden – per Boot! Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

