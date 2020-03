Gladbeck: Seniorin tot gefunden - Mordkommission ermittelt

Eine 73-jährige Gladbeckerin ist in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Sie starb offensichtlich eines gewaltsamen Todes. Ein Mann wurde festgenommen.

Wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen weiter knapp am Dienstagnachmittag mitteilen, wurde die Seniorin von einer weiteren Person am Montag gegen 18 Uhr in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Von dieser Person wurde offensichtlich die Polizei alarmiert. Bei der ersten Untersuchung der Leiche am Tatort, einem Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße im Stadtteil Zweckel, ergaben sich Hinweise auf Gewalteinwirkung.

Ein tatverdächtiger Mann konnte in der Wohnung festgenommen werden

Ein 81-jähriger Mann konnte noch in der gemeinsamen Wohnung am Montagabend festgenommen werden. Dabei handelt es sich um den Lebenspartner der toten Frau, der als tatverdächtig gilt. Zur Klärung der Gesamtumstände wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Weitere Einzelheiten werden zum aktuellen Zeitpunkt von Staatsanwaltschaft und Polizei nicht genannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.