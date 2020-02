Gladbeck: Schranken riegeln nun Parkplatz am Riesener ab

Die Zufahrtmöglichkeit zum Schulparkplatz des Riesener-Gymnasiums wird ab diesen Dienstag, 25. Februar, durch eine Schrankenanlage geregelt.

Die Zufahrt ist dann von montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr nur mit einem freigeschalteten Chip und einer entsprechenden Parkberechtigung möglich. Ab 16 Uhr sind die Schranken geöffnet und der Parkplatz steht der Allgemeinheit zur Verfügung. In den Abendstunden wird der Parkplatz ab 21 Uhr verschlossen. Ein Verlassen des Parkplatzes ist aber auch noch nach 21 Uhr problemlos möglich. Am Wochenende kann der Schulparkplatz in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr genutzt werden.

Die Stadtverwaltung reagiert mit dieser Maßnahme darauf, dass die Flächen, auf der Lehrpersonal der Schule und Anwohner für 20 Euro im Monat einen Stellplatz mieten können (Informationen: www.gladbeck.de/Rathaus_Politik/Rathaus/Schulparkplaetze), häufig illegal genutzt und zugestellt werden. Auch Schrottautos wurden auf dem Schulparkplatz abgestellt und wild entsorgt.

Seit 2015 werden die Gladbecker Schulparkplätze kostenpflichtig an Lehrpersonal und Anlieger vermietet. Die Maßnahme ist Teil des Haushaltssanierungsplans. Die ersten Schulparkplatzschranken sind im Dezember 2019 an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule installiert worden.