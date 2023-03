Gladbeck schaltet das Licht aus – für den Umweltschutz

Gladbeck. Ende März schaltet die Stadt Gladbeck zur Earth Hour des WWF das Licht aus. Gladbecker können mitmachen, um den Druck auf die Politik zu erhöhen.

Gladbeck folgt auch in diesem Jahr wieder dem Aufruf des WWF Deutschland und beteiligt sich an der „Earth Hour“, der Stunde der Erde. Mit der Earth Hour fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz und die Natur. Sie schalten dafür am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so ein Zeichen zu setzen. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit.

In Gladbeck wird zur Earth Hour die Beleuchtung vom Rathaus gelöscht. Mit symbolischem Lichtausschalten können am 25. März auch alle Gladbecker selbst ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und damit eine Botschaft an die Politik senden. Das geht per Anmeldung auf wwf.de. Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen rund 7000 Städte teil. In Deutschland endete die Earth Hour 2022 mit einer Rekordbeteiligung von 663 Städten und Gemeinden.

