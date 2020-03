Gladbeck. Das „Multiphonic Saxophonquartett” hat ein Konzert in Gladbeck gegeben. Trotz der Corona-Krise war die Veranstaltung gut besucht.

„Dies war immer eine Veranstaltung mit weniger als 1000 Zuschauern“, scherzte Heinrich Menning am Dienstagabend in der Mathias-Jakobs-Stadthalle mit Blick auf die neuen Verordnungen zum Schutz gegen das Corona-Virus. Insgeheim hat der künstlerische Leiter der Reihe „Forum Deutscher Musikhochschulen“ vielleicht, wie sein Vorgänger Heinz Ilaender, bestimmt manchmal von einer solchen Besucherzahl geträumt, nun war es gut, dass sich das Interesse in den vergangenen Jahren zwischen 100 und 200 Personen eingependelt hat.

Rund 150 Fans der Reihe fanden sich zum sechsten Konzert der laufenden Saison ein. Zu Gast war das „Multiphonic Saxophonquartett” von der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. „Americano ma non troppo“ – also amerikanisch, aber nicht zu viel – der Titel der Darbietung, die Silas Kurth (Sopransaxophon), Olivia Nosseck (Altsaxophon), Katrin Ticheloven (Tenorsaxophon) und Luca Winckmann (Baritonsaxophon) vorbereitet hatten.

Die Ouvertüre funktionierte mit den vier Saxophonen brillant

Und los ging es mit dem amerikanischsten klassischen Komponisten der Neuzeit, Leonard Bernstein. Die Ouvertüre der Operette „Candide“, normalerweise von einem Symphonieorchester gespielt, funktionierte mit den vier Saxophonen brillant. Das Spielerische, Theatralische der Komposition wurde durch den plastischen Klang geradezu unterstrichen. Die verschiedenen Stimmlagen der Instrumente kristallisierten Melodiethemen in Perfektion heraus.

Das funktionierte auch bei der weltbekannten „Air“ von Johann Sebastian Bach. Schwebende Passagen, die sich wie in einem Choralsatz von Chorstimmen ineinander schmiegten und ein entrückendes Klangbild zauberten. Schade, dass das Quartett einen Satz von Antonin Dvorak aus dem Programm gestrichen hatte. Es wäre schön gewesen zu erleben, wie sie den Romantiker „saxophonisieren“.

Es gab viel Applaus vom Publikum

Manchmal etwas abwesend schienen die vier jungen Musiker, der erste Teil des Konzertes war durch das Fehlen des „Lento“ aus dem „Amerikanischen Quartett“ nur knappe dreißig Minuten lang, nach der Pause fügten sie ein modernes Stück hinzu. Das „Multiphonic Saxophonquartett“ wollte auch für ihre Besetzung komponierte Musik präsentieren, die eher selten ist. Alles in allem ein interessanter Abend mit viel Applaus.

Beim letzten Konzert der laufenden Saison erwartet das Publikum am Dienstag, 12. Mai, ab 20 Uhr ein Klavierabend zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, präsentiert von Studierenden der Hochschule für Musik.