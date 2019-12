Gladbeck. Eine Frau ist am Mittwochmorgen in Gladbeck mit ihrem Roller gestürzt. Sie verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Sie war einem Auto ausgewichen.

Gladbeck: Rollerfahrerin weicht Auto aus und stürzt

Eine Gladbeckerin (55) ist am Mittwoch mit ihrem Roller auf der Sandstraße gestürzt. Eine Autofahrerin (47) war Hünxe fuhr gegen 11 Uhr neben der Rollerfahrerin auf der Sandstraße unterwegs, als die 47-Jährige den Fahrstreifen wechseln wollte, wich die Gladbeckerin, der Autofahrerin aus. Sie wollte so einen Zusammenstoß vermeiden. Dabei touchierte sie jedoch den Bordstein und stürzte. Die Rollerfahrerin kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. An dem Roller entstand rund 200 Euro Schaden, so die Polizei.