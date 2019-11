Gladbeck: Rollerfahrerin stürzt wegen Straßenglätte

Offensichtlich aufgrund von Straßenglätte ist ein Rollerfahrerin im Gladbecker Norden am Mittwochmorgen gestürzt. Die Gladbeckerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst der Gladbecker Feuerwehr zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die 50-jährige Gladbeckerin befuhr gegen 8.30 Uhr im Stadtteil Zweckel die Händelstraße in Richtung Arenbergstraße. In der langgezogenen Kurve verlor sie aufgrund glatter Straße etwa 150 Meter vor dem Kreuzungsbereich die Kontrolle über ihren Motorroller und stürzte, so die Polizei. An dem Roller entstand leichter Sachschaden, weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.