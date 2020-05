Gladbeck: Roland würdigt Freundschaft zu Enfield und Marcq

Bürgermeister Ulrich Roland dankt anlässlich des Gedenkens an das Kriegsende vor 75 Jahren den Partnerstädten Enfield in England und Marcq-en-Baroeul in Frankreich für die enge Verbundenheit.

Gladbeck. Zum Kriegsende schreibt der Bürgermeister seinen Amtskollegen in den Partnerstädten in England und Frankreich. Dank für die enge Verbundenheit.

Bürgermeister Ulrich Roland hat in einer Botschaft an die Partnerstädte Enfield in England und Marcq-en-Baroeul in Frankreich an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnert und die länderübergreifenden Freundschaften gewürdigt. „Heute ist ein besonderer Tag für uns alle: Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, wurde Deutschland von der Nazi-Herrschaft befreit“, so der Bürgermeister.

„Unzählige Menschen wurden aus den Konzentrationslagern, in denen Juden, politische Gefangene und andere, die nicht ins „System“ passten, befreit. Aber auch für alle anderen endete eine Zeit des Terrors, der Unterdrückung, der Unfreiheit. Wir haben den Alliierten nicht nur das Ende des Krieges zu verdanken, sondern auch den Neuanfang in einer Demokratie, in der es ein Grundgesetz mit unveräußerlichen Grundrechten wie z.B. Würde, körperliche Unversehrtheit und Meinungsfreiheit gibt. Dies sollten wir nie vergessen“, so Ulrich Roland.

Gedenken an die Opfer der Nazi-Herrschaft, Dankbarkeit für 75 Jahre Frieden

Vergessen solle man auch nicht, dass Deutschland schon bald nach den Kriegswirren wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen worden sei. Roland: „Besonders dankbar bin ich unseren Vorvätern in Gladbeck, aber vor allem in unseren Partnerstädten Enfield und Marcq-en-Baroeul, dass sie schon wenige Jahre nach dem Krieg freundschaftliche Kontakte untereinander knüpften. Dies waren wichtige erste Schritte auf dem Weg zur Versöhnung.“ Die Freundschaft mit Enfield bestehe bereits seit 65 Jahren, aber 2020 werde auch das 50-jährige Bestehen der offiziellen Städtepartnerschaft gefeiert. Mit Marcq-en-Baroeul verbinde Gladbeck, erinnert der Bürgermeister, seit 1964 eine enge Partnerschaft.

In dem Brief dankt Roland seinen Amtskollegen in Marcq-en-Baroeul und Enfield für ihre Freundschaft und ihre Versöhnungsarbeit. „Wir pflegen in Gladbeck eine reiche Gedenkkultur. Dennoch ist die Bedeutung des 8. Mai 1945 vielen Menschen nicht mehr bewusst. Mancher möchte auch einen Schlussstrich unter unsere Geschichte ziehen, fühlt sich ihr nicht verpflichtet. Aber wir alle wissen: ‚Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.‘ Deshalb lassen Sie uns heute aller Opfer der Nazi-Herrschaft gedenken, lassen Sie uns aber vor allem dankbar sein, dass wir seit 75 Jahren in Frieden in einem freien, demokratischen Land leben dürfen!“, betont Bürgermeister Ulrich Roland.