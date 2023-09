Gladbeck: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Gladbeck hat es einen schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gegeben.

Gladbeck. Ein Gladbecker Autofahrer übersieht beim Ausparken einen Rennradfahrer. Der Sachschaden ist gering, doch der Radler wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Schützenstraße in Gladbeck ist am Dienstagvormittag ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32 Jahre alte Gladbecker auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs, so die Polizei.

Gegen 11.15 Uhr wollte gleichzeitig ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Gladbeck rückwärts aus einer Einfahrt auf die Schützenstraße fahren. Der Rennradfahrer bremste noch stark ab, ein Zusammenstoß mit dem Auto konnte er aber nicht mehr verhindern. Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 1100 Euro geschätzt.

