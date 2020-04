Gladbeck: Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Die Polizei berichtet von einem Unfall, bei dem am Montagnachmittag ein Radfahrer in Gladbeck leicht verletzt worden ist.

Gladbeck. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Der 24-Jährige war auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Heringstraße/ Roßheidestraße ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der 24-jährige Gladbecker war gegen 15.30 Uhr mit einem Autofahrer (20), ebenfalls aus Gladbeck, auf der Kreuzung zusammengestoßen. Der Radfahrer verletzte sich leicht, konnte aber noch vor Ort aus dem Rettungswagen entlassen werden, so die Polizei. An dem Auto und dem Fahrrad entstanden rund 50 Euro Sachschaden.