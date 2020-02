Gladbeck. Eine Radfahrerin ist in Gladbeck von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Morgendämmerung.

Gladbeck: Radelnde Seniorin wird von Auto erfasst

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen leicht verletzt worden. Die Bottroperin war mit ihrem Rad in Gladbeck unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Die 83-jährige Frau befuhr gegen 7.45 Uhr mit ihrem Rad die Beisenstraße in Richtung Gladbeck. Gleichzeitig habe ein 26-jähriger Bottroper mit seinem Auto die Beisenstraße in gleicher Richtung befahren, so die Polizei. An der Auffahrt zur A2 Richtung Hannover, wollte der Autofahrer nach rechts auf die A2 auffahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen, wobei sich die Fahrradfahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand 600 Euro Sachschaden.