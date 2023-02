„Gladbeck putzt“: Anmeldung ab sofort möglich

Gladbeck. Bürger können sich bei „Gladbeck putzt“ anmelden und ihre Stadt vom Müll befreien. Als Belohnung winkt eine Party an einem ungewöhnlichen Ort.

Die 19. Ausgabe von „Gladbeck putzt“ findet am Samstag, 25. März, von 10 bis 14 Uhr statt. Ziel ist es, Straßenzüge, Parkanlagen, Spielplätze, Wiesen und sonstige öffentliche Flächen von Müll zu befreien und für den bevorstehenden Frühling fit zu machen. Gesucht werden fleißige Hände – kleine und große. Die Aktion steht im Zeichen der Kampagne „Sauberes Gladbeck – gemeinsam für unsere Stadt“, die die Stadtverwaltung mit dem Zentralen Betriebshofs Gladbeck (ZBG) ins Leben gerufen hat.

Wer sich beteiligen möchte, sollte angeben, welches Gebiet gereinigt wird und wie viele Teilnehmer dort vor Ort tätig sind. Die Helfer werden rechtzeitig vom ZBG mit Handschuhen und Säcken ausgestattet. Anmeldungen können bis zum 13. März beim ZBG eingereicht werden.

Als Dankeschön steigt eine „Besenparty“ auf dem ZBG-Betriebshof

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Aktion „Gladbeck putzt“ lädt der ZBG in diesem Jahr alle Helfer im Anschluss an die Putzaktion in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr zur Besenparty auf dem Betriebshof an der Wilhelmstraße ein. Hier soll der Tag bei Grillwürstchen, selbst gebackenen Waffeln und netten Gesprächen ausklingen. Für die Anmeldung oder Fragen rund um die Aktion „Gladbeck putzt“ stehen Kornelia Rinus und Dennis Schlichting beim ZBG unter der Rufnummer 02043 99 27 99 zur Verfügung.

