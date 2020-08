Gladbeck: Propsteipfarrei lädt Biker zu Gottesdienst ein

Gladbeck In der Lamberti-Kirche findet am 6. September wieder ein Motorrad-Gottesdienst statt. Anschließend gibt's eine Ausfahrt nach Xanten.

Zum inzwischen 5. Mal lädt die Propsteipfarrei St. Lamberti am Sonntag, 6. September, zu einem Motorrad-Gottesdienst ein. Die Teilnehmer treffen sich ab 8.15 Uhr vor der Lamberti-Kirche. Um 9.00 Uhr beginnt in der Kirche unter den geltenden Corona-Regeln ein Gottesdienst mit Propst André Müller.

Zu dem Gottesdienst werden Biker aus dem gesamten Ruhrgebiet erwartet. Nach dem Gottesdienst und einem speziellen Segen geht es gemeinsam auf eine Tour. Die Ziele der Vorjahre waren Kirchhellen, Haltern am See, Henrichenburg und Billerbeck. Dieses Mal hat sich das Organisationsteam, dem Thorsten und Christiane Günthör, Bernhard Balster und Maria Tönnes angehören, überlegt, dass im Anschluss an den Gottesdienst der Weg in kleineren privaten Gruppen bis zu zehn Motorrädern nach Xanten führen soll.

Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 28. August gerne über die bekannte E-Mail-Adresse motorradmesse@sankt-lamberti.de oder im Pfarrbüro über die Tel.-Nr. 02043/279915 anmelden.

Hier finden Sie weitere Nachrichten und Berichte aus Gladbeck.