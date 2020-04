Gladbeck: Propstei überträgt Osternacht auf Youtube-Kanal

In der Braucker Marien-Kirche findet der einzige, nicht-öffentliche Ostergottesdienst statt, der als Livestream gezeigt wird.

Gladbeck Der Livestream kommt Samstagabend aus der Marien-Kirche in Brauck. Wegen der Corona-Pandemie fallen alle öffentlichen Ostergottesdienste aus.

Die Propsteipfarrei St. Lamberti hat nun einen Internet-Link erstellt, mit dem man über einen Youtube-Kanal am Karsamstag die Osternachtfeier um 21 Uhr in der Braucker St.-Marien-Kirche live verfolgen kann.

Zur Übertragung wird dieser Link https://bit.ly/2R9Wpkr benötigt. Er kann einfach in den Browser des heimischen Computers eingegeben werden, dann wird der Livestream in der Osternacht um 21 Uhr gestartet, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei. Zu beachten sei, dass vorab keine Inhalte angezeigt werden. Der Link ist auch auf der Website www.sankt-lamberti.de unter Aktuelles zu finden.

Nur ein achtköpfiges Team feiert die Osternacht-Messe

Die Feier der Osternacht wird am Karsamstag ab 21 Uhr als Livestream übertragen. Die Feier im Kirchengebäude findet selbstverständlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zelebranten sind Propst André Müller und Pater Gisbert von den Amigonianern. Musikalisch gestaltet wird die Osternacht durch Friederike Spangenberg, Klaus Cilleßen und Benedikt Gottlieb. Lektoren sind Luisa Moosbauer, Mark Bothe und Jonas Schulte-Eickholt.

Wegen der Corona-Krise finden an diesem Osterfest keine öffentlichen Gottesdienste in den Kirchen statt. Auch Gründonnerstag und Karfreitag keine kirchlichen Feiern. Die Kirchen St. Josef, St. Lamberti und St. Marien sind allerdings in der Kar- und Osterwoche täglich zum stillen Gebet geöffnet (Öffnungszeiten auf der Lamberti-Internetseite).