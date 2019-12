Gladbeck. In Zeiten von Weihnachtsmärkten kontrolliert die Polizei in Gladbeck nun verstärkt Autofahrer. Sie warnt: Nicht unter Alkoholeinfluss fahren.

Gladbeck: Polizei warnt vor Fahrten unter Alkohol und Drogen

Die Polizei warnt in Zeiten von Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkten vor Autofahrten unter Alkoholeinfluss und führt noch bis Sonntag, 15. Dezember, verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop durch. Dabei nehmen die Beamten auch „Schleichwege“ in den Blick.

Jeder sollte daran denken, seine Heimfahrten im Vorfeld zu planen, wenn er einen Weihnachtsmarkt besucht oder an einer Weihnachtsfeier teilnimmt, so die Polizei. Bereits 0,3 Promille im Blut reichten bei einem Unfall oder bei unsicherer Fahrweise aus, um „mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten“.

Viele Unfälle passieren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

2018 ereigneten sich im Bereich des Präsidiums 279 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Dabei verunglückten 115 Menschen. Weiterhin gab es 79 Verkehrsunfälle, bei denen Drogen- oder Medikamenteneinfluss nachgewiesen wurden. Daher bittet die Polizei, sich nach Alkoholkonsum nicht ans Steuer zu setzen. „Lassen Sie ihr Auto, Motorrad oder Fahrrad stehen und nutzen sie stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel, ein Taxi oder lassen sie sich abholen!“