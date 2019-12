Gladbeck. Eine Frau hat in Gladbeck im Juli mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach der Täterin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Polizei sucht nach einer EC-Karten-Diebin

Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte illegal Geld abgehoben hat.

Die Polizei sucht nach dieser EC-Karten-Diebin. Foto: Polizei

Laut Polizei hatte die Täterin die gestohlene Bankkarte am 11. Juli diesen Jahres an einem Geldautomaten der Targo-Bank in Gladbeck eingesetzt. Die Karte war kurz davor in der Mittagszeit einem Kunden bei C&A in Gladbeck gestohlen worden. Am Bankautomaten ist die unbekannte Frau von einer Überwachungskamera fotografiert worden.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Frau mit der großen Sonnenbrille und den dunklen Haaren. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat unter 0800/ 2361 111 entgegen.