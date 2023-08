Gladbeck: Polizei fahndet mit Fotos nach Tankbetrüger

Wer erkennt einen mutmaßlichen Tankbetrüger, der in Gladbeck zugeschlagen hat, auf dem Fahndungsfoto?

Gladbeck. Ein Mann hat in Gladbeck getankt und ist gefahren, ohne zu zahlen. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter und seinem Auto.

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem unbekannten Mann, der auf der Essener Straße in Gladbeck Tankbetrug begangen haben soll. Schon am 13. August 2022 betankte der Mann um 16.05 Uhr einen silbernen Seat Leon ST mit Diesel und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Die belgischen Kennzeichen am Auto gehören zu einer belgischen Mietwagen-Firma.

Wer kennt diesen Mann, der in Gladbeck mutmaßlich Tankbetrug begangen hat? Foto: Polizei

Der Mann soll zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt sein. Wer erkennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder dem des Autos machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0800 23 61 11 1 entgegen.

Der silberne Seat Leon ST mit belgischen Kennzeichen, den ein mutmaßlicher Tankbetrüger in Gladbeck genutzt hat. Foto: Polizei

