Gladbeck: Polizei ertappt 19-Jährigen auf frischer Tat

Eine Streife der Polizei erwischte einen jugendlichen Einbrecher auf frischer Tat in Zweckel.

Gladbeck. Der Jugendliche wollte in die Räume eines Pflegedienstes einbrechen. Sein Komplize konnte allerdings entkommen.

Einen 19-jährigen jungen Mann nahm die Polizei am späten Donnerstagabend vorläufig fest, als der an der Dorstener Straße in die Räume eines Pflegedienstes eindringen wollte. Wie die Polizei mitteilte, war sie durch einen Einbruchsalarm informiert worden.

Die Leitstelle hatte sofort eine Streife rausgeschickt. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort angetroffen – und von den Beamten sozusagen auf frischer Tat ertappt. Sein Komplize konnte allerdings entkommen, bedauert die Polizei.