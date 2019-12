Gladbeck. Das Polizeipräsidium Recklinghausen meldet eine erfolgreiche Fahndung. Der etwa 25- bis 30-jährige Mann hatte einer Seniorin Schmuck gestohlen.

Gladbeck: Polizei ermittelt den gesuchten „Enkeltrick“-Täter

Erfolg für die Polizei Recklinghausen: Der junge Mann, der dringend tatverdächtig ist, im September einer 85-jährigen Seniorin Schmuck im Wert von rund 1500 Euro gestohlen zu haben, konnte jetzt ermittelt werden. In der Woche vor Weihnachten hatte die Polizei eine Fahndung ausgeschrieben und mit einem Foto öffentlich nach dem Betroffenen gesucht.

Der war offensichtlich mit dem sogenannten „Enkeltrick“ in die Wohnung der Gladbeckerin, die in Stadtmitte lebt, gelangt. Mit dem Vortäuschen einer persönlichen Beziehung verschaffte sich der Täter nicht nur Zutritt in die Wohnung, sondern erschlich sich laut Polizei auch das Vertrauen der Seniorin, der er schließlich die Kassette mit dem Schmuck stahl.

Der etwa 25- bis 30-jährige Mann, der klein, aber kräftig wirkte, hatte die Tat in weißer Kleidung und einem Cappy auf dem Kopf begangen. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem Mann gefahndet, auf dem dieser gut zu erkennen war und das jetzt den Fahndungserfolg brachte.