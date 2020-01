Die Polizei hat in Dorsten Wohnungen von zwei Männern durchsucht, die in Gladbeck und Castrop-Rauxel ältere Menschen betrogen haben sollen.

Gladbeck. Zwei Männer sollen mehrere Senioren betrogen haben, auch in Gladbeck. Jetzt hat die Polizei die Wohnungen der beiden in Dorsten durchsucht.

Gladbeck: Polizei durchsucht Wohnungen nach Betrugsserie

Die Polizei hat am Donnerstag die Wohnungen von zwei Männern in Dorsten durchsucht, die sich in mindestens fünf Fällen als Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft ausgegeben hatten, um so in die Wohnung von älteren Menschen zu kommen, darunter auch in Gladbeck.

In mindestens zwei Fällen waren die Männer (33 und 38 Jahre) im Oktober und November 2019 in Gladbeck und Castrop-Rauxel erfolgreich, in drei weiteren blieb es beim Betrugsversuch, so die Polizei. Der zuständige Richter am Amtsgericht Gladbeck erließ gegen die beiden Tatverdächtigen einen U-Haft-Befehl. Gegen Auflagen wurden die beiden Haftbefehle aufgehoben.

