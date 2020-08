Gladbeck: Polizei ahndet Hunderte Geschwindigkeitsverstöße

Gladbeck. Die Polizei Recklinghausen, zuständig auch für Gladbeck, ahndete in einer Aktion 705 Geschwindigkeitsverstöße. Appell: Tempolimits einhalten!

In einer Kontrollwoche vom 10. bis 16. August und bei einer gezielten Motorradkontrolle in Haltern am See registrierte und ahndete die Polizei Recklinghausen, zu deren Zuständigkeitsbereich auch Gladbeck gehört, insgesamt 705 Geschwindigkeitsverstöße. Das teilte die Behörde jetzt mit.

Allein im Raum Haltern waren 183 Verkehrsteilnehmer (Pkw und Motorrad) mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Traurige Spitzenreiter: ein Motorradfahrer mit 112 Stundenkilometern und ein Autofahrer mit 115 Stundenkilometern bei jeweils einem erlaubten Tempo 50. „Nach wie vor ist zu hohe Geschwindigkeit Hauptursache für Unfälle mit schweren Folgen", so die Polizei. Um Unfälle zu vermeiden und mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, müsse das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig reduziert werden.

Die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei ziele darauf ab, mehr Verantwortungsbewusstsein zu erreichen. Deswegen werden auch in Zukunft regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet sowie in der Stadt Bottrop durchgeführt, bei denen nicht nur der reine Verstoß geahndet wird, sondern die Verkehrsteilnehmer konkret auf die Gefahren bei überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam gemacht werden. Appell der Polizei: „Halten Sie sich an das vorgeschriebene Tempo. Sie schützen sich und Ihre Mitmenschen.“