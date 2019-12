Gladbeck. Ein 82-jähriger Pedelecfahrer ist in Gladbeck mit dem Wagen einer Autofahrerin zusammengestoßen. Der Mann stürzte und kam ins Krankenhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Pedelecfahrer (82) wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Freitagvormittag in Zweckel ist ein Pedelecfahrer verletzt worden. Der 82-jährige Mann aus Bottrop war gegen 11.15 Uhr auf der Arenbergstraße unterwegs, als er mit einer Autofahrerin (59) aus Gladbeck zusammenstieß. Der 82-Jährige stürzte. Er klagte über Schmerzen im Hüftbereich und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro, so die Polizei.