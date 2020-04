Gladbeck: Obdachloser bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Eine Gruppe junger Männer ist in Gladbeck mit einem Obdachlosen in Streit geraten. Einer aus der Gruppe verletzte den 50-Jährigen schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gladbeck. Zeugen gesucht: Eine Gruppe Männer ist in Gladbeck mit einem Obdachlosen in Streit geraten. Einer griff den Mann an, der schwer verletzt wurde.

Eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener hat in Gladbeck einen 50-jährigen Obdachlosen angegriffen und schwer verletzt. Die Tat passierte laut Polizei am Montagabend gegen 19.30 Uhr an der Humboldtstraße in der Innenstadt.

Zuerst gerieten Täter und Opfer verbal aneinander

Zuerst waren die unbekannten Täter verbal mit ihrem Opfer aneinander geraten. Dann griff ein Mann aus der Gruppe den 50-Jährigen körperlich an. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unbekannten Täter ergriffen die Flucht und rannten in Richtung Barbarastraße davon.

Es gibt eine Beschreibung des Haupttäters: Der Mann ist ungefähr 19 bis 21 Jahre alt und 185 bis 190 cm groß. Er hat eine schlanke Figur, dunkelblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er am Tatabend mit einer schwarzen Nike-Jacke und einer schwarzen Hose. Die Kripo hofft auf Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0800 2361 111.