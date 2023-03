Gladbeck: Notarztwagen stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen

Gladbeck. Bei einer Einsatzfahrt ist ein Notarztwagen in Gladbeck mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Zusammenstoß passierte auf einer großen Kreuzung.

Ein Notarztfahrzeug und ein Pkw sind in Gladbeck zusammengestoßen. Am Mittwoch war das Einsatzfahrzeug gegen 13 Uhr auf der Sandstraße in Richtung Kirchhellener Straße unterwegs. Die Besatzung befand sich auf einer Einsatzfahrt, Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin auf der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Mühlenstraße. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Die Fahrerin des Mercedes sowie die Notärztin, die Beifahrerin im Einsatzfahrzeug war, erlitten Verletzungen – nach ersten Erkenntnissen nur leichte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

