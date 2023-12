Gladbeck: Neuer Straßenname erinnert an jüdisches Ehepaar

Gladbeck. Es gibt weitere Neubaupläne für Gladbeck-Zweckel. Die dafür vorgesehene Straße hat sogar schon einen Namen. Wie der Vorschlag zustande kam.

In Zweckel soll einen neue Siedlung entstehen. Zwischen Schlägel- und Schulstraße soll gebaut werden. Eine neue Straße soll die beiden bestehenden Straßen verbinden und bebaut werden. Noch laufen die Planungen für dieses Neubaugebiet. Doch die geplante Straße hat nun zumindest schon einen Namen. Sie wird Zwillenbergstraße heißen. Diesem Vorschlag von Stadtarchiv und dem Verein für Ort- und Heimatkunde folgte der Hauptausschuss, der für die Benennung von Straßen zuständig ist.

Der Name erinnert an das Ehepaar Fridolin und Paula Zwillenberg, die zur ältesten jüdischen Kaufmannsfamilie in Gladbeck zählten. Um 1908 herum war Fridolin Zwillenberg zudem Vorsitzender der „Israelitischen Vereinigung zu Gladbeck“, heißt es in den Ausführungen der Verwaltung zu der Straßenbenennung.

Name soll an jüdische Persönlichkeiten aus Gladbeck erinnern

Und weiter: Ehefrau Paula sei nachweislich um das Jahr 1912 herum Vorsitzende des „Israelitischen Frauenvereins“ gewesen. Außerdem war Fridolin Zwillenberg aktives Mitglied der linksliberalen Deutsch-Demokratischen Partei (DDP), die aktiv für die Weimarer Verfassung und die Einführung demokratischer Grundrechte eintrat.

Mit dem Namen Zwillenbergstraße soll an jüdische Persönlichkeiten erinnert werden, „die sich für das politische, kulturelle und wirtschaftliche Leben in Gladbeck eingesetzt haben“, so die Begründung für die Namenswahl, der sich alle Fraktionen anschlossen.

Wann die Straße nun tatsächlich gebaut wird? Das ist noch unklar. Die Benennung erfolgt zu dem frühen Zeitpunkt, weil für zukünftige Bauanträge für das neue Quartier ein Straßennamen nötig ist.

