Gladbeck. Im Rathaus liegen neue Notfall-Infopunkt-Karten aus. Von den Punkten aus können Bürger Einsatzkräfte alarmieren, wenn Telefonnetze ausfallen.

Gladbeck: Neue Karten zu Notfall-Infopunkten liegen aus

Zu den Standorten der Notfall-Infopunkte (NIP) sind in der Kreisverwaltung und in den Rathäusern der zehn kreisangehörigen Städte, darunter in Gladbeck, neue Karten ausgelegt worden. Ab sofort können sich Bürger diese Karten kostenlos mitnehmen. Auf den Karten ist ein Stadtplan abgebildet, der zeigt, wo sich die jeweiligen Infopunkte befinden.

Außerdem wird der Standort jedes Notfall-Infopunktes in einem vergrößerten Kartenausschnitt mit Pfeilen gezeigt, so die Kreisverwaltung. Eine Übersicht der Adressen und die Erklärung zur Nutzung der Punkte gibt es zusätzlich auf der Karte. Die Notfall-Infopunkte werden bei längeren Stromausfällen oder bei einem Totalausfall der Telefonnetze besetzt.

Bürger können von den Punkten aus die Einsatzkräfte alarmieren

Wenn keine telefonischen Notrufe abgesetzt werden können, dienen die 80 kreisweiten Punkte als erste Anlaufstelle. Dort können Bürger im Notfall Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, DRK, THW oder DLRG informieren. Diese geben die Informationen dann per Funk vom NIP in die Leitstelle weiter, so dass Rettungskräfte wie gewohnt losgeschickt werden. Die Karten zu den NIPs gibt es auch im Internet zum Download auf regiovest.de/nipkarten.