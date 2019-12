Gladbeck. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Der 67-Jährige kam ins Krankenhaus.

Gladbeck: Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer (67) in Gladbeck leicht verletzt worden. Ein Autofahrer (39) wollte gegen 13.30 Uhr von der Maria-Theresien-Straße auf die Bottroper Straße abbiegen. Dabei stieß der Gladbecker mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 67-Jährige verletzte sich leicht und kam zur medizischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge der beiden Gladbecker mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 12.000 Euro Sachschaden, so die Polizei.