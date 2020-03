Gladbeck: Mord an Seniorin - Haftbefehl gegen 81-Jährigen

Gladbeck Die 73-jährige Frau, die tot gefunden wurde, ist laut Polizei wohl das Opfer eines Beziehungsstreits. Eine Zeuge hielt den Lebenspartner fest.

Gegen den 81-Jährigen, der laut Polizei verdächtigt wird, in einer Wohnung an der Brunnenstraße in Zweckel seine 73-jährige Lebenspartnerin getötet zu haben, ist Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Untersuchungshaft wegen Totschlags beantragt. Noch im Krankenhaus, in das der mutmaßliche Täter nach der Tat gebracht worden war, wurde ihm der Haftbefehl verkündet.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war offenbar ein Zeuge, der sich in dem Wohnhaus aufgehalten hatte, durch Geräusche aus der Wohnung, in der die Tat geschah, aufmerksam geworden und traf "an und in der Wohnung" das Opfer sowie den 81-jährigen Tatverdächtigen an. Der Zeuge alarmierte gegen 18.15 Uhr die Polizei und hielt den tatverdächtigen Mann bis zum Eintreffen des ersten Streifenwagens fest. Die Polizeibeamten konnten den 81-Jährigen dann festnehmen.

Da der Tatverdächtige selbst Verletzungen hatte, wurde er zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht und dort bewacht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit ist von einem Beziehungsstreit aus. Die Ermittlungen zum genauen

Tathergang und zum Motiv dauern allerdings noch an.