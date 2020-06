Gladbeck: Mann wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizei und Rettungskräfte waren bei einem Unfall in Gladbeck im Einsatz (Symbolbild).

Gladbeck Ein Autofahrer aus Gelsenkirchen übersieht den Gegenverkehr beim Abbiegen. Ein Autofahrer aus Gladbeck wird beim Zusammenstoß schwer verletzt.

An der Kreuzung Luxemburger Straße/Straßburger Straße hat sich in Gladbeck-Brauck am Montag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 60-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen gegen 13 Uhr von der Luxemburger Straße nach links in die Straßburger Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen 30-jährigen Autofahrer aus Gladbeck, der ihm auf der Luxemburger Straße entgegenkam.

Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Gladbecker schwer verletzt, er musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 13.000 Euro geschätzt.

