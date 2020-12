Gladbeck: Malteser führen in Pflegeheimen Schnelltests durch

Gladbeck MHD testet Besucher im Eduard-Michelis-Haus sowie in den beiden Caritas-Einrichtungen. Noch bis zum 6. Januar sind die Helfer vor Ort.

Auch der Malteser Hilfsdienst (MHD) Gladbeck führt seit Weihnachten Corona-Schnelltests in Gladbeck durch, und zwar direkt in den Pflegeeinrichtungen, um das Personal bei der Durchführung von Corona-Schnelltests zu unterstützen und zu entlasten. Das teilte Rainer Prittwitz, Stadtbeauftragter des MHD, mit.

Man unterstütze damit das versprechen von NRW-Gesundheitsminister Laumann, dass Angehörige um die Feiertage die Bewohner von Pflegeeinrichtungen auch in Zeiten der Corona-Pandemie besuchen können. Die Gladbecker Malteser sind, unterstützt von MHD-Kollegen aus Bottrop und Gelsenkirchen, in drei Gladbecker Einrichtungen aktiv.

MHD: Testergebnis liegt in wenigen Minuten vor

Bereits seit Heiligabend führen die ehrenamtlichen Helfer, in mehreren Schichten über den Tag verteilt eingesetzt, die Schnelltestungen im Eduard-Michelis-Haus und den beiden stationären Einrichtungen der Caritas durch. Der Zeitaufwand für die Besucher beträgt nur wenige Minuten, vom Abstrich bis zur Mitteilung des Ergebnisses, so Prittwitz.

"Und bei einem negativen Testergebnis, was sich in den allermeisten Fällen so ergibt, können sie gleich zu ihren Lieben auf die Station gehen oder sich im Café mit ihnen treffen", berichtet der MHD-Stadtbeauftragte Rainer Prittwitz. "So hat es sich bewährt, es müssen keine Umwege gemacht werden und der Test ist darüber hinaus völlig kostenlos für die Besucher", betont er.

Sanitäter sind in ihrer Freizeit in den Einrichtungen tätig

Die umfangreich für diese Aufgabe geschulten ehrenamtlichen Sanitäter der Malteser werden diese Testungen noch bis zum 6. Januar in den drei Gladbecker Einrichtungen durchführen. Prittwitz: "Sie sind damit in ihrer Freizeit für die Menschen tätig, die ihre Lieben auch in dieser, für viele doch schweren Zeit, besuchen und ihnen Lebensmut geben wollen."

Weitere Nachrichten und Berichte aus Gladbeck lesen Sie hier.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++