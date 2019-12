Gladbeck. Eine edle Clutch, oder doch lieber die Zwitscherbox? Oder wie wäre es mit dem 27 Jahre alten Whisky? So viel Luxus lässt sich in Gladbeck shoppen.

Gladbeck: Luxus für Weihnachten shoppen in der Stadt

Weihnachtsgeschenke sollten, wie im übrigen alle Präsente, von Herzen kommen. Wer gerne schenkt, der überlegt auch ganz genau, welches Präsent dem Beschenkten auch tatsächlich Freude bereitet. Ganz viele große und kleine Luxus-Gaben – mal teurer, mal durchaus erschwinglich – kann man übrigens bequem in Gladbeck shoppen. Zum Beweis haben wir passend zum Weihnachtsfest einen Bummel durch die lokalen Läden unternommen:

Zum Wohlfühlen

Ein kleines Präsent mit ganz hohem Wohlfühlfaktor ist die Zwitscherbox: Läuft man an ihr vorbei, ertönt zwei Minuten lang fröhliches Vogelgezwitscher.

Regina Hahne, Inhaberin vom Geschutz von Staegmann / FUNKE Foto Services Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Danach hat man einfach gut Laune. Egal, wie verquer der Tag auch begonnen hat“, versichert Regina Hahne. Die Zwitscherbox zählt zu den beliebtesten Weihnachtspräsenten, die in ihrem gleichnamigen Geschenkeladen an der Horster Straße 1 gerade fürs Fest verpackt werden.

Die Box in angedeuteter Vogelhäuschenform gibt’s in coolen Farben oder aber wahlweise mit verschiedenen Holzfronten; passend eben zu allen Einrichtungen. Man kann sie aufstellen oder an die Wand hängen und das Vogelgezwitscher ist in der Lautstärke verstellbar.

Und erschwinglich ist der Luxus, sich ein kleines bisschen Natur ins Haus zu holen, auch noch: Die Zwitscherbox kostet je nach Ausführung zwischen 43 und 55 Euro.

www.juwelier-hahne.de/geschenkeshop

Flüssiges Gold

Golden schimmernder Luxus ist zweifelsohne der 27 Jahre alte Bladnoch Whisky „Talia“. Die passende Geschichte zu diesem ganz besonderem Präsent für Liebhaber der edlen hochprozentigen Flüssigkeit liefert Martin Volmer gleich dazu.

Martin Volmer, mit einem erlesenen Whisky aus Schottland. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Der Whisky stammt aus einer Brennerei im Süden Schottlands, die auf eine wechselhafte Geschichte zurückblickt“, erzählt der Inhaber von „Entdeckerweine“ an der Marktstraße 21. Gegründet im Jahr 1817, wurde die Destille immer mal wieder geschlossen, dann wieder geöffnet.

Bis 2015 war die Brennerei in Familienbesitz, nun gehört sie einem australischen Unternehmern. „Der neue Besitzer hat unter anderem alte Bourbon-Fässer aufgekauft, zur qualitätsvollen Lagerung seines Wiskys.“ Den 27 Jahre alten „Talia“, sagt Vollmer, trinkt man nicht mal so eben nebenbei, „den genießt man ganz bewusst in aller Ruhe“.

Das flüssige Gold hat allerdings auch einen luxuriösen Preis: stolze 365 Euro!

www.entdeckerweine.de

Ein Stück Heimat

Luxus pur, das ist auch in Gladbeck ein ganz besonderes und ziemlich trendiges Stück Heimat shoppen zu können: Im Store der „Grubenhelden“ in Ellinghorst nämlich.

Jedes Kleidungsstück im Store der Grubenhelden enthält ein Stück Bergbau. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services GmbH

Die T-Shirts, Hoodies, Jacken, Gürtel, Basecaps und neuerdings auch Kleider enthalten alle ein Stück Bergbau-DNA, hingeschneidert beispielsweise in Form eines Stoffstreifens aus einem Original-Bergarbeiterhemd. Sportlich schick sind die Designer-Teile, die Grubenhelden-Chef Matthias Bohm auch schon auf der Fashion Week in New York präsentiert hat.

Neu im Sortiment ist der limitierte „Weekender“. Von der aus dem Stoff garantiert getragner Bergbaujacken genähten Reisetaschen hat Bohn lediglich 100 Stück gefertigt. Je nach Jackengröße variieren auch die Größen der coolen Reisetaschen leicht. „Aber selbst packfreudigen Mädels bietet jeder Weekender genügend Platz, um ausreichend Klamotten für einen Wochenendtrip mitnehmen zu können“, versichert Bohm. Die trendige Hommage an den Bergbau kostet 300 Euro. Die Grubenhelden-Klamotten kann man online und in den Stores in Berlin, Essen (Casino Zollverein) sowie Oberhausen (Centro) shoppen. Aber eben auch im allerersten Laden des Labels an der Maria-Theresien-Straße in Ellinghorst. Und dieser „Freiraum“, das versichert Bohm, werde immer das Herzstück der Grubenhelden bleiben.

www.grubenhelden.de

Der treue Begleiter

Egal ob beim Grillen, im weihnachtlichen dekorierten Wohnzimmer oder als erhellendes Accessoire im Schlafzimmer:

Simon Terhardt mit modischen fatboy-Lampen, die mit Überstülpern zum weihnachtlichen Hingucker werden. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Kabellos, weil mit Akku betrieben, ist die Lampe von „fatboy“ sowohl drinnen als auch draußen ein Hingucker. Wie weihnachtstauglich die stylische Lampe sein kann, demonstriert Simon Terhardt gerne – indem er einem Exemplar verschiedene festliche „Käppis“ über den Lampenschirm stülpt.

Der Inhaber der Traumwerkstatt Terhardt an der Bachstraße hat sichtlich Spaß an den LED-Designer-Teilen und empfiehlt sie deshalb auch gern als Weihnachtsgeschenk. Zum Preis von 65 Euro ist der bunte Spaß auch durchaus erschwinglich.

Einen der lichtdurchlässigen Lampenschirm-Überstülper mit weihnachtlichem Print für den „fatboy“ gibt’s bei dem Bettenfachhändler jetzt vor dem Fest sogar noch kostenlos dazu.

www.traumwerkstatt-terhardt.de

Eine Tasche geht immer

Die Clutch schimmert silbern. Die kleine Tasche ist aus gecrashtem Leder und einfach das It-Piece für Frauen, die sich ohne Handtasche unvollständig fühlen.

Inhaberin Andrea Kronenberg hat schicke Taschen nicht nur für festliche Anlässe. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Die ist echt schick“, sagt Andrea Kronenberg. Richtig angetan aber hat es der Chefin des Modegeschäftes auf der Hochstraße der riesige, schlammfarbene Shopper mit Riemen aus Krokoimitat. Zwei Seiten hat die Joop-Tasche – eine in Lack, die andere in mattem Leder. Andrea Kronenberg demonstriert auch gleich, wie lässig frau die Tasche tragen kann und dass sie im Grunde „einfach zu allem passt“. Die Clutch gibt es bei ihr in der Boutique für 129 Euro; wer den Shopper für seine Liebste unter den Weihnachtsbaum legen möchte, muss 170 Euro berappen.

Weihnachtsgeschenke für den modebewussten Mann gibt’s in dem Gladbeck Fachgeschäft natürlich auch. Mit einem Kaschmirschal ins gedeckten Brauntönen, dem dazu passenden klassischen Rundhalspullover, farblich abgestimmten Socken und dicken Lederhandschuhen (alle Artikel von Joop) kommt der Beschenkte garantiert gut durch den Winter. Kostenfaktor für das komplette Outfit: gut 400 Euro.

Kronenberg Damen- und Herrenmoden, www.mitten-in-gladbeck.de