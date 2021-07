Kultur Gladbeck lädt ein zum kurzweiligen „Summer in the City“

Gladbeck. Die Gladbeck Information hat viele Informationen, wie sich die Sommerferien vor Ort gestalten lassen. Die Vorschläge sind vielfältig.

Die „Gladbeck Information“ will Lust machen auf Sommer, Freizeit und mehr. „Wenn die Bürgerinnen und Bürger derzeit noch nicht vermehrt ins Rathaus kommen, dann kommen wir zu ihnen“, so das Team. Daher will es in den kommenden Wochen an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt mit einem Stand vertreten sein. Im Gepäck hat das Team viele Informationen und Anregungen.

Was lässt sich in den Sommermonate in der Stadt und Umgebung unternehmen? Ein Vorschlag: „Warum nicht mit dem Rad die Geschichte Gladbecks ,erfahren’ oder die Römer-Lippe-Route mit mehr als 400 Kilometern zwischen Detmold und Xanten erkunden?“ Eine Segway-Tour durch kann ebenfalls spannend sein.

Kühle Erfrischung bietet das Freibad. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren haben in den Sommerferien freien Eintritt. Ein Online-Ticket ist zwingend erforderlich.

Mädchen und Jungen dürfen sich auf ein buntes Programm in Gladbecker Freizeittreffs freuen

Mädchen und Jungen wird wieder ein buntes und vielfältiges Sommerferienprogramm in den städtischen Freizeittreffs geboten. Auch die Angebote des Orts- und Heimatkundevereins sowie Hinweise zu Veranstaltungen in der Stadthalle, die unter bestimmten Anforderungen und unter Beachtung der Hygienemaßnahmen besucht werden können, liegen zur Mitnahme bereit.

Die traditionellen Sommerveranstaltungen werden in diesem Jahr unter besonderer Berücksichtigung aller geltenden Maßnahmen durchgeführt, zum Beispiel „Umsonst und Draußen“ und das „alternative Appeltatenfest“.

Am Stand der „Gladbeck Information“ gibt es nicht nur Informationsmaterial, sondern auch eine Quizbox. Wer Fragen rund um Gladbeck beantworten kann, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine von Gladbecker Geschäften.

Die „Gladbeck Information“ ist von montags bis freitags vom 8.30 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 02043/992244 zu erreichen. Hier gibt es noch bis zum 15. August die „Ruhr.Topcard“ für Erwachsene zum reduzierten Preis. Kinder- und Erwachsenenkarten kosten jeweils 36 Euro. Interessierte können bis zum 13. August ihre Lieblingsziele in den Sommermonaten in Gladbeck und im Kreis Recklinghausen per E-Mail an eva.klein@stadt-gladbeck.de unter Angabe der persönlichen Daten wie Name, Rufnummer schicken. Wer mag, kann gern ein Foto beifügen. Unter allen Einsendungen werden Gastronomie-Gutscheine verlost.

Die „Gladbeck Information“ ist auch weiterhin im Alten Rathaus, Willy-Brandt-Platz, Zimmer 19, zu erreichen. Ein Termin soll vorab abstimmt werden.

