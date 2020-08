Gladbeck: Kreisverwaltung warnt vor Spam-Mails

Die Kreisverwaltung in Recklinghausen warnt vor gefährlichen Mails.

Gladbeck. Aktuell wird ein vermehrtes Aufkommen von gefährlichen Mails beobachtet. Die angeblichen amtlichen Mitteilungen können Schadsoftware enthalten.

Die Kreisverwaltung warnt davor, dass es im Moment wieder vermehrt Hinweise gibt, dass Spam-Mails mit vermeintlichen Mailadressen der Verwaltung des Kreises Recklinghausen als Absender im Umlauf sind.

Darum wird zur Vorsicht aufgerufen, wenn E-Mails im elektronischen Postfach sind, die eine Kreis-Mailadresse als Absender haben – zum Beispiel hans.mueller@kreis-re.de – und vermeintlich einen Link zu einer Rechnung, einem Bescheid oder ähnlichem enthalten: „Diese Mails erwecken zwar den Eindruck, als kämen sie von einem Kreis-Beschäftigten, stammen aber nicht vom Kreis Recklinghausen.“

Auf keinen Fall den angegebenen Link öffnen

Wie so oft im Zusammenhang mit dem Internet empfiehlt die Kreisverwaltung: „Gesundes Misstrauen kann helfen. Wenn Mails mit vermeintlichem Kreis-Absender und einem Link zu einer Rechnung im Postfach auftauchen, auf gar keinen Fall den Link öffnen!“ dahinter kann sich eine Schadsoftware verbergen, die dann den privaten Computer infiziert.

Rechnungen und Bescheide der Kreisverwaltung werden üblicherweise per Post zugestellt. „Von der Kreisverwaltung werden keine Mails verschickt, in denen Bürgerinnen und Bürger einen Link anklicken müssen, um eine Rechnung oder einen Bescheid zu erhalten“, so der klare Sicherheitshinweis.