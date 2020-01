Helena Zengel als Benni in einer Szene des Films „Systemsprenger“. Das Drama ist am 10. Januar im Gladbecker Kommunalen Kino zu sehen.

Gladbeck. Das Drama „Systemsprenger“ ist am 10. Januar in Gladbeck zu sehen. Das Kommunale Kino zeigt den Film im Studio der Stadtbücherei.

Gladbeck: Kommunales Kino zeigt das Drama „Systemsprenger“

Das Kommunale Kino der VHS zeigt zum Auftakt in das neue KoKi-Jahr am kommenden Freitag, 10. Januar, um 18 und 20.15 Uhr das viel beachtete Drama „Systemsprenger“: Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni (Helena Zengel) hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt.

Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei Mama wohnen! Doch Bianca (Lisa Hagmeister) hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha (Albrecht Schuch), sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien. Der Film wird im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8, gezeigt. Der Eintritt kostet an der Tageskasse sechs Euro.