Da staunte Silke Skroblin nicht schlecht, als vor einigen Tagen ein Paketdienst bei ihr zuhause vorfuhr und ein vier Kilo schweres Paket abgab. Absender: der König von Bhutan – mit vielen Grüßen aus der Hauptstadt Thimphu! „Ich war völlig überrascht und freute mich riesig“, sagt die 57-jährige Rentforterin. Neben einer Karte enthielt das Paket zwei Geschenke. „Zwei Alben mit vielen bunten Briefmarken aus dem asiatischen Bhutan für mich und meine Freundin.“ Es war ein Dank an die beiden Frauen für ein außergewöhnliches Buch, ein Kinderbuch, das sie dem König im Januar geschickt hatten.

Aber der Reihe nach: Aus einer „Laune“ heraus hatten die Freundinnen im vergangenen Jahr ihr Buchprojekt gestartet – „und daraus ist etwas ganz Einzigartiges geworden“, schwärmt Silke Skroblin im Gespräch mit der WAZ. Angefangen hatte das Ganze damit, dass ihre Freundin Susanne Brauer-Neumann (51), die im niedersächsischen Hildesheim lebt, erkrankt war und das Haus hüten musste. „Zur Aufheiterung schickte ich ihr jeden Tag ein Rätsel, das sie lösen musste.“ Irgendwann war auch die Frage dabei, wie viele verschiedene Ampelmännchen es in Deutschland gibt – übrigens 21!

Die Pädagoginnen schrieben ein 34-seitiges Bilderbuch für Vorschulkinder

Der König von Bhutan, Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, mit Königin Jetsum Pema und Kronprinz Jigme Namgyel Wangchuck. Foto: DPA

Schließlich hieß es: „Das sollten wir aufschreiben!“ Als Pädagoginnen lag es nahe, das kindgerecht zu tun. Und schnell war die „Schildkröte Edith“ geboren – ein neugieriges kleines Kriechtier, das aus dem fernen Bhutan, tief in Asien, auf die Reise nach Deutschland ging. „Wir erklären in dem Buch auf kindgerechte Art etwas über Bhutan, aber auch über Ampeln und Ampelmännchen!“ Und warum aus Bhutan? „Weil ich mich nach einer Asienreise vor fünf Jahren erinnerte, dass es in Bhutan keine einzige Ampel gibt“, erzählt Silke Skroblin. So entstand ein kleines, nur 34 Seiten umfassendes Bilderbuch für Vorschulkinder, mit vielen Urlaubsfotos aus Bhutan, erschienen nur in einer privaten Mini-Auflage in einem Print-on-demand-Verlag.

Viel zum Inhalt wollen die Autorinnen nicht verraten. „Es muss ja schließlich für die Leser noch spannend und überraschend bleiben.“ Nur soviel: Edith, die Hauptperson des Buches, tritt als blinder Passagier die weite Reise von Bhutan bis nach Deutschland an. Silke Skroblin: „Sie ist neugierig auf die Welt außerhalb des Himalaya-Staates, macht viele Entdeckungen, auch Ampeln. Doch sie liebt auch ihre Heimat und Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, den König des Landes, in dem alle Menschen glücklich sind.“

Inzwischen gibt es auch eine englischsprachige Ausgabe des Buches

Gruß aus Bhutan: Bei Silke Skroblin kamen ein Brief und ein Geschenk König Jigme Khesar Namgyal Wangchuck an. Oben schaut Edith auf die Post. Foto: Skroblin

Was lag also näher, als dem Monarchen, dessen Reichtum tatsächlich in Glück gemessen werde, wie Silke Skroblin bei ihrer Reise erfahren hatte, ein Vorabexemplar ihres Buches zu schicken. „Es hat uns so großen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben, und wir hatten die Idee, auch dem König eine Freude zu bereiten und ihm das Buch zu schenken“, so die beiden Freundinnen. Gesagt, getan – im Januar ging der Paket auf die Reise ins asiatische Königreich. Mit einer Antwort haben sie nicht gerechnet, vielleicht insgeheim aber auf eine kurze Nachricht gehofft. Und dann stand der Paketbote vor der Tür...

„Natürlich schicken wir dem König auch noch ein Exemplar der englischen Ausgabe, die inzwischen erschienen ist“, so Susanne Brauer-Neumann, die als Leiterin eines Kindergartens natürlich auch schon gespannt ist auf die Reaktion ihrer Kindergartenkinder auf „Edith“. Übrigens war „Edith“, die es auch schon als Figur (ein Unikat!) gibt, in Marokko. Skroblin: „Möglich, dass Edith auch ihre Erlebnisse aus Nordafrika schildert.“