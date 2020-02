Gladbeck: Kleine Narren feiern kunterbunten Kinderkarneval

Gladbeck. Beim Kinderkarneval der Wittringer Ritter in Gladbeck ging es hoch her. Ein fideles Programm zum Mitmachen begeisterte die vielen Narren.

„Gladbeck Helau!“, hieß es beim Kinderkarneval der Wittringer Ritter (KCWR) am Sonntag. In der Stadthalle tanzten Prinzessinnen in Pink, Superhelden und Piraten zu bekannten Karnevalshits, dazwischen jubelten Feen und Polizisten den Tanzmariechen zu. Mitmachaktionen, Gardeauftritte und ein Clown-Zauberer begeisterten nicht nur das junge Publikum.

Gladbeck: Die Session der Wittringer Ritter steht unter dem Motto „22 Jahre KCWR, je öller, je döller“

Erst gut fünf Minuten lief die Kinderkarnevalssitzung, da tanzte schon der Saal: Die Sitzungspräsidentinnen Benita Janßen und Kristina Nagel, die durch den Nachmittag führten, läuteten die Hochphase der närrischen Saison, die unter dem Motto „22 Jahre KCWR, je öller, je döller“ steht, mit einem gemeinsamen Tanz ein. Die vielen Kinder, die sich vor der Bühne drängten, sprangen und sangen mit – und auch die Eltern in den hinteren Reihen schunkelten oder wippten im Takt.

Besonders gut kam bei den Kindern an, dass sie bei der Sitzung des KCWR mitmachen durften – ja, sogar sollten. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Wittringer Ritter, die wie in den vergangenen Jahren ein pralles Programm auf die Beine gestellt hatten, hielten die gute Stimmung in der ausverkauften Stadthalle aufrecht, ein Highlight jagte das nächste. Das Kinderprinzenpaar aus Recklinghausen, Philipp I. und Leonie I., hatten nicht nur reichlich Kamelle, sondern auch Orden für die Sitzungspräsidentinnen und Solomariechen mitgebracht. Die beiden sechs und acht Jahre alten Tänzerinnen heizten mit anspruchsvollen Choreografien samt artistischer Einlagen dem Publikum weiter ein.

„Das Programm gefällt uns sehr gut, da ist für alle was dabei“, fand Stefanie Schmidt, die mit ihrer Tochter Svea und Ehemann Dirk die Karnevalssitzung besuchte. „Wir sind zum dritten Mal mit unserer Tochter hier“, ergänzte der Vater. Er betonte: „Uns ist wichtig, dass die Kinder hier im Mittelpunkt stehen und mitmachen können.“

Nicht nur Mitglieder der Wittringer Ritter aus Gladbeck rissen die jecken Mädchen und Jungen mit, sondern auch das Kinderprinzenpaar aus Recklinghausen Philipp I. und Leonie I. begeisterte. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Ganz nah kamen Svea und die anderen Kinder etwa dem Clown-Magier Daniel, der sie mit allerhand Tricks beeindruckte und sie selbst mitzaubern ließ. Farben von Tüchern wechseln, Clownsnasen aus dem Nichts auftauchen oder Hasen verschwinden lassen – alles kein Problem für das neugierige Publikum.

Nicht nur beim Clown-Zauberer, sondern auch beim Tanz mit den Sitzungspräsidentinnen oder bei dem Auftritt der Jugendgarde der Wittringer Ritter herrschte ausgelassene Stimmung. Viele Mädchen und Jungen tanzten durch den Saal, Eltern klatschten im Takt und forderten Zugaben. Unter den Begeisterten war auch Merle, die mit ihren beiden Schwestern feierte und sich als Aschenputtel verkleidet hatte. „Mir gefällt die Party besonders, und dass man hier so gut feiern kann“, fand die Sechsjährige.

Weitere Termine Die Jecken feiern weiter Mit dem Kinderkarneval läuteten die Wittringer Ritter die heiße Phase der Karnevalssaison ein. Weiter geht es mit dem Rathaussturm am Donnerstag, 20. Februar, um 11.11 Uhr, den Prinzessin Tine I. anführt. Die große Gala-Sitzung des Vereins steigt am Samstag, 22. Februar, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Beginn: 18.44 Uhr.

Wie Merle hatten sich viele Narren in Schale geworfen und präsentierten zum Teil ausgefallene und aufwendige Kostüme. Neben den Klassikern Prinzessin und Pirat mischten sich vor allem magische Geschöpfe wie Feen und Einhörner unter das Narrenvolk. „Wir sind wieder ausverkauft, rund 350 Leute sind dabei“, so Heike Walter, Pressesprecherin der Wittringer Ritter. Sie lobte den Einsatz vieler Vereinsmitglieder und freute sich, dass nicht nur das Gladbecker Prinzenpaar Volker I. und Tine I., sondern auch Karnevalsvereine aus der Region die Sitzung mitgestalteten.