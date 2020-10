Mittlerweile ist die Serie von Arbeitsgerichtsprozessen der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe (KKEL) nahezu abgeschlossen, die fast 100 Mitarbeitern Ende März dieses Jahres gekündigt hatten. Das teilt Rechtsanwalt Martin Löbbecke mit, der 26 der geschassten Mitarbeiter vertreten hatte. Die fünfte Kammer des Arbeitsgerichtes in Gelsenkirchen habe umfangreiche rechtliche Bedenken an verschiedenen Stellen zum Vorgehen des Klinikverbunds – mit dem St.-Barbara-Hospital Gladbeck – gehabt, so dass die Krankenhausgesellschaft letztlich in einigen Punkten eingelenkt habe.

Ursprünglich habe zum Beispiel der für die Mitarbeiter kaum nachzuvollziehende Sozialplan bei dem Großteil der um die 30 Jahre Beschäftigten nur eine Abfindung von etwa einem Zehntel Gehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit vorgesehen. Damit habe dieser weit unter den Abfindungsregelungen in Sozialplänen üblichen Beträgen gelegen, „die mindestens 0,5 Gehälter pro Jahr der Betriebszugehörigkeit vorsehen“, so Löbbecke. Von der Kündigung betroffen war die EDV-Abteilung der KKEL mit sechs Arbeitnehmern, die Speisenversorgung mit 61 Arbeitnehmern, die Hygieneabteilung mit zwei Arbeitnehmern und das Institut für Laboratoriumsmedizin mit 20 Mitarbeitern.

Gladbeck: Umverteilung der Arbeiten statt Komplett-Schließung

Im Prozessverlauf habe sich dann herausgestellt, „dass entgegen den Bekundungen bei der Betriebsversammlung im März 2020 und entgegen den Regelungen in der Vereinbarung mit der Mitarbeitervertretung diese Abteilungen gar nicht komplett geschlossen wurden“, sondern weitestgehend eine Umverteilung der Arbeiten im St.-Augustinus-Konzern erfolgt sei. Löbbecke: „Die Laborleistungen, die kompletten Arbeiten der IT-Abteilung, die Serviceleistungen der Speisenversorgung und -entsorgung sowie die Hygieneabteilung werden nunmehr von konzernangehörigen Gesellschaften erbracht.“ Lediglich der reine Kochvorgang sei auf einen externen Dienstleister ausgelagert worden.

Abgezeichnet habe sich im Prozessverlauf immer weiter, „dass die Kündigungen im Hinblick auf den Sonderkündigungsschutz der Mitarbeiter durch die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes nach langjähriger Betriebszugehörigkeit nicht haltbar sind“. Von den 26 eingeleiteten Verfahren seien dann fünf Verfahren im Laborbereich und drei Verfahren im Küchenbereich durch Übernahme mit alter Betriebszugehörigkeit und vollem Kündigungsschutz in eine Schwestergesellschaft erledigt worden.

Einsparen durch Personalabbau Mit dem Abbau von 100 Stellen sollte laut KKEL das Defizit von drei Millionen Euro halbiert werden. Gekündigt wurde Personal in IT, Küche und Labor. Die Schließung des Labors im St.-Barbara-Hospital wurde von Kritikern als problematisch beurteilt. In einem Akutkrankenhaus, in dem auch Notfälle behandelt werden, sei eine schnelle Diagnose essenziell bedeutsam.

„Vier Verfahren mit Gerichtsterminen in der nächsten Zeit sind noch offen“, so Anwalt Löbbecke. Die anderen Verfahren seien erledigt worden mit der Einigung auf eine zu der mehr als sechs Monate bezahlten Freistellung von der Arbeitspflicht hinzutretenden Abfindung, die oberhalb von einem halben Bruttogehalt pro Jahr der Betriebsmöglichkeit liegt. „Die gerichtlich erstrittenen Abfindungsbeträge lagen damit vier bis fünf mal so hoch wie die Sozialplanabfindung, die von der Mitarbeitervertretung und der Arbeitgeberin im März des Jahres noch als alternativlos dargestellt wurde“, so die Bilanz von Martin Löbbecke.

„Es ist zwar ein Erfolg, dass wir jetzt mehr Geld erhalten. Aber natürlich hätten viele Kolleginnen und Kollegen lieber ihren Job behalten“, so eine entlassene Krankenhausmitarbeiterin zur WAZ. Das unsoziale Handeln der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe habe viele sehr traurig gemacht, denn das Gefühl bleibe, „dass ihre 20- oder 30-jährige Tätigkeit für das Krankenhaus offensichtlich nicht wertgeschätzt worden ist“.