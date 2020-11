Gladbeck. Die großen Kirchen verteilen in Gladbeck 500 Tüten als „Advent to go“. Sonntags gibt’s mit „Sanduhr“ ein stilles Angebot. Frühschichten abgesagt.

Die katholische Propsteipfarrei St. Lamberti führt in diesem Corona-geprägten Jahre erstmals zusammen mit der evangelischen Kirche Gladbeck verschiedene ökumenische Aktionen durch unter dem Motto „Gladbeck feiert Weihnachten“. Den Auftakt machten die in trauter ökumenischer Kooperation erstellten „Advent-to-go“-Tüten.

Eine Verteilung vor der Lamberti-Kirche fiel am Samstag dem verschärften Lockdown zum Opfer, stattdessen ging die Abgabe der handlichen Tüten zusammen mit der hiesigen Kaufmannschaft in Geschäften der Innenstadt über die Bühne. Viele Gladbecker zeigten sich positiv überrascht von dem netten, hübsch aufgemachten Präsent mit Gedanken zum Advent und kleinen Überraschungen. 500-mal wurde „Advent to go“ an den Mann bzw. an die Frau gebracht.

Ökumenische Wort-Gottes-Feiern werden angeboten

In der Lamberti-Kirche finden ökumenische Wort-Gottes-Feiern statt. Foto: Esser / WAZ

An allen Sonntagen im Advent werden zudem im Geist der Ökumene Wort-Gottes-Feiern unter dem Titel „Sanduhr“ veranstaltet. Sie beginnen um 18 Uhr in der Lamberti-Kirche. Je nach aktueller Lage treten Ensembles der Musikschule auf, um eine Anmeldung wird gebeten. Am 2. Adventssonntag startet eine „Krippen-Rallye“ für Groß und Klein durch die Gladbecker Innenstadt. Eine spannende interaktive Rallye entsteht mit Unterstützung der Werbegemeinschaft Gladbeck und des Gründerbüros des Bistums Essen.

Pandemiebedingt müssen jedoch eine Reihe von Veranstaltungen ausfallen. Schon am gestrigen Sonntag musste der „musikalische Zwischenraum“ in St. Johannes gecancelt werden. Ungleich schmerzlicher wird jedoch der Verzicht auf die liebgewonnenen „Frühschichten“ empfunden, die seit vielen Jahren in den verschiedenen Gemeinden gefeiert werde. Jeweils um sechs Uhr in aller Herrgottsfrühe trafen sich zahlreiche Gläubige aus ganz Gladbeck und feierten eine Messe oder eine Wortgottesfeier. Anschließend saß man noch beim gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim beisammen.

Die Frühschicht-Messen und der begehbare Adventskalender fallen aus

„Es tut mir vor allem leid für die vielen Ehrenamtlichen, die Jahr für Jahr mit viel Herzblut diese Frühschichten vorbereiteten und durchführten“, gewährt Pastoral-Referentin Lydia Bröß Einblick in ihre Gemütslage. „In der aktuellen Situation gibt es leider keine Alternative z u einer Absage.“ Auch die beliebten und erfolgreichen „begehbaren Adventsfenster“ können nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Den aktuellen Pfarrnachrichten vorweg stellt Propst André Müller eine nachdenklich und besinnlich stimmende Geschichte über die vier Kerzen auf dem Adventskranz. Die drei Kerzen „Frieden“,„Glauben“, und „Liebe“ verlöschen alsbald. Das darüber fast in Tränen ausbrechende Kind wird von der vierten Kerze getröstet mit den Worten „Solange ich brenne, können wir die anderen Kerzen wieder anzünden.“ Die Kerze nennt ihren Namen: „Hoffnung!“

