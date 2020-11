Trotz Verlängerung des Teil-Shutdowns mit verschärften Corona-Regeln und der Unsicherheit, ob es am Ende nicht doch noch ein Nein der Behörden gibt, halten die beiden großen Stadtkirchen an ihrem Plan fest, auf dem Rathausplatz in Gladbeck an Heiligabend gemeinsam drei ökumenische Christmetten zu feiern. „Im Moment gibt es keinen Grund, die Gottesdienste abzusagen“, so Antonia Gemein, die Sprecherin der katholischen Propsteipfarrei St. Lamberti.

Auch die Stadtverwaltung, so Sprecherin Christiane Schmidt, hält zunächst an ihrer Zusage fest, die Gottesdienste unter strengem Hygienekonzept und Zugangsbeschränkungen zu erlauben. „Aber wir müssen die aktuelle Entwicklung abwarten und auch die neue Landesverordnung nach der jüngsten Corona-Runde in Berlin.“ Möglicherweise gebe es auch verschärfte Sonderregelungen wegen des hohen Inzidenzwertes über 200.

Die Vorbereitungen sind für Kirchen und Stadt aufwendig

Der Zugang zu dem festlich geschmückten Rathausplatz wird beschränkt sein, wenn dort Heiligabend drei Christmetten stattfinden sollten. Foto: Hans Blossey

So planen die Kirchen erst einmal weiter. Gemein: „Es ist schwierig, und wir können nicht sicher sein, ob es am Ende klappt, aber wir gucken, wie es kommt.“ Die Logistik, die hinter den winterlichen Open-Air-Gottesdiensten stecke, sei massiv und die Planung zu aufwendig, als dass man bis zu einer endgültigen Genehmigung abwarten und dann erst wenige Tage vor Heiligabend mit den Vorbereitungen beginnen könne, so Gemein.

Schließlich gehe es um drei Christmetten für je 500 Personen auf dem Rathausplatz, die Absperrung und die komplette Bestuhlung des Areals. Benötigt würden auch Veranstaltungstechnik wie Bühne, Beschallung, Licht und Strom sowie Aufsichtspersonal. Das werde gemeinsam mit der Stadt bewältigt, „mit der wir in ständigem Austausch stehen“. Gefeilt werde insbesondere an dem Bestuhlungskonzept, da der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden müsse, Familien aber durchaus zusammen sitzen dürfen. Gemein: „Wir bleiben also erst einmal an dem Plan dran.“

Falls es zur Absage kommt, findet eine ökumenische Christmette in St. Lamberti

Plan B sieht an Heiligabend eine Christmette unter Ausschluss von Gläubigen in St. Lamberti vor – falls die Open-Air-Gottesdienste abgesagt werden. Foto: Marcus Esser / WAZ

Falls es aber doch zu einer kurzfristigen Absage komme, habe man einen Plan B: „Dann gibt es nur einen ökumenischen Gottesdienst in der Lamberti-Kirche ohne Gläubige, der im Internet live gestreamt wird“, so die Propstei-Sprecherin. „So wie im Frühjahr die Osternacht, die damals allerdings in St. Marien gefeiert wurde. “ Gestreamt würden auch zwei der drei Open-Air-Gottesdienste, wenn sie denn stattfinden – die um 17 und 19 Uhr. In den ersten beiden Christmetten (15 und 17 Uhr) werden Jugendliche ein Krippenspiel aufführen. Weitere Gottesdienste (in den Kirchen) finden dann am Heiligen Abend nicht statt.

Eine Teilnahme an den Open-Air-Gottesdiensten auf dem Willy-Brandt-Platz ist ausschließlich mit einer Anmeldung und anschließender Bestätigung möglich. Die Tickets sind kostenlos. Die bestätigten Plätze werden, so Gemein, an Heiligabend genau zugewiesen. Anmeldungen sind ab 3. Dezember online auf der eigens eingerichteten Internetseite www.gladbeck-feiert-weihnachten.de möglich oder per Telefon (auch ab dem 3. Dezember) montags und dienstags vormittags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr unter 27 99 38 . Gemein: „Über die Gemeinde- und Pfarrbüros können keine Anmeldungen erfolgen.“

An den Weihnachtstagen findet in jeder Kirche ein Gottesdienst statt

An den beiden Weihnachtsfeiertagen findet in jeder Kirche ein Gottesdienst statt. Aber auch hier sind Anmeldungen nötig, da der Zutritt coronabedingt (wie sonntags schon seit Monaten) beschränkt ist. Vom 7. bis 18. Dezember ist das nur telefonisch möglich – unter 27 99 37. Und zwar zu folgenden Zeiten: montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr. Auch hier sind Anmeldungen über die Gemeindebüros oder das Pfarrbüro nicht möglich.

