Gladbeck: Keine Verbotszone für Silvesterfeuerwerk

Der Knaller- und Raketenverkauf startet am Samstag, und dem Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel steht in Gladbeck auch formell nichts im Wege. Denn Böllerverbotszonen, wie sie teilweise etwa für die Dortmunder oder Düsseldorfer City eingerichtet werden, wird es in Gladbeck nicht geben. Gleichwohl erinnert die Stadtverwaltung daran, dass rechtliche Regelungen und Sicherheitshinweise zu beachten sind.

Abgebranntes Feuerwerk an den Stufen von St. Lamberti. Eigentlich ist es verboten, vor Kirchen Silvesterböller zu zünden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ob es Gründe gibt, die Silvester-Knallerei in der Stadt zu verbieten oder einzuschränken, ist aber auch für Gladbeck geprüft worden. Hintergrund war ein Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen für die jüngste Sitzung des Umweltausschusses. Dabei beriefen sich die Umweltschützer auf die deutsche Umwelthilfe, die schon seit langem vor erhöhten Feinstaubwerten in der Silvesternacht warne „und sich für ein Verbot beziehungsweise eine Einschränkung des Feuerwerks einsetzt“.

Pro Jahr werden rund 4500 Tonnen Feinstaub durch Silvesterfeuerwerk freigesetzt

Das Bundesumweltamt habe ermittelt, dass jährlich rund 4500 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerkskörper freigesetzt würden, „was einem Anteil von etwa 20 Prozent der gesamten Feinstoffbelastung des Jahres“ entspreche, begründete Andreas Rullmann den Antrag der Grünen und bat um Beantwortung der Frage, wie groß die Feinstaub- und damit Gesundheitsbelastung durch Silvesterfeuerwerk in Gladbeck ist, und ob die Verwaltung Möglichkeiten sehe, das Abfeuern einzuschränken.

Der Leiter der städtischen Umweltabteilung, Jürgen Harks, unterstrich daraufhin, dass „die Luftreinhalteplanung im Stadtgebiet generell ein wichtiges Thema für die Verwaltung ist“. Die jeweilige Wetterlage an Silvester beeinflusse mit, ob sich die Feinstoffbelastung durch das Feuerwerk konzentriere oder bei Wind schnell fortgeweht und verdünnt werde. Zum Jahreswechsel 2018 sei ein Höchstwert von 23 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen worden. Damit sei der Grenzwert von 40 Mikrogramm unterschritten worden, so Harks. Generell sei es rechtlich zulässig, den Höchstwert von 50 Mikrogramm Feinstoffbelastung im Stadtgebiet an 35 Tagen zu überschreiten. „Wir liegen in Gladbeck für 2019 bislang bei sieben Tagen, so dass es aus Sicht der Umweltabteilung keinen Grund gibt, restriktiv einzugreifen“, so Harks abschließend.

Es gibt in Gladbeck keine Anhaltspunkte, ein behördliches Feuerwerks-Verbot auszusprechen

Für eine generelle Änderung der gesetzlichen Grundlage, die bislang das Silvesterfeuerwerk erlaube, „ist der Bundesgesetzgeber zuständig“, informierte Ordnungsdezernentin Linda Wagner weiter. Der Verwaltung lägen zudem „keine Erkenntnisse von Polizei oder Rettungsdienst vor“, die ordnungsrechtlich die Einrichtung von Böllerverbotszonen, etwa im Bereich eines Altenheimes, erforderten. „Es gab in den zurückliegenden Jahren auch keine Rettungsdiensteinsätze aufgrund von Atembeschwerden durch Feuerwerk-Feinstaub“, so dass es keine Anhaltspunkte gebe, „ein behördliches Verbot auszusprechen“.

Die Stadtverwaltung weist aber wieder darauf hin, dass für das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk die rechtlichen Regelungen und einige Sicherheitshinweise zu beachten sind. Grundsätzlich gelte: Das Abbrennen und Zünden von Feuerwerkskörpern ist nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt. Beim Kauf von Feuerwerkskörpern müsse unterschieden werden, ob es sich um Feuerwerkskörper der Klasse I (Knallbonbons, kleine Bodenkreisel, Knallerbsen, Tischfeuerwerk) oder der Klasse II (Raketen, Sonnenräder, kleine Feuertöpfe, Römische Lichter, Böller) handelt. Das Abfeuern der Feuerwerkskörper der Klasse II sei grundsätzlich nur Volljährigen zwischen dem 31. Dezember um 0 Uhr und dem 1. Januar um 24 Uhr erlaubt.

In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen darf nicht geknallt werden

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist generell verboten. Zuwiderhandlungen könnten mit Bußgeldern bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Der Kommunale Ordnungsdienst werde zwischen den Feiertagen im Einsatz sein und die Einhaltung der Verbote kontrollieren, so die Verwaltung.