Gladbeck: Karnevalsclub plant Sommerfest abseits der Saison

Der Karnevalsclub Wittringer Ritter plant zum ersten Mal ein Sommerfest in Gladbeck. Hier ein Foto vom Kinderprinzenpaar aus dem Jahr 2020 während des Kinderkarnevals in der Mathias-Jakobs Halle in Gladbeck.

Gladbeck. Der Karnevalsclub Wittringer Ritter plant im Juni ein Sommerfest in Gladbeck außerhalb der Karnevals-Saison. Worauf Gäste sich freuen können.

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte präsentiert der Karnevalsclub Wittringer Ritter 1998 e.V. (KCWR) ein Fest, das nicht innerhalb der Karnevals-Saison, sondern im Sommer stattfindet. Am Freitag, 24. Juni, soll ab 18 Uhr das Johannisfest an der Christus-König-Kirche auf der Schultenstraße 42 in Gladbeck gefeiert werden.

Musik, Getränke und Speisen in jeglicher Form sollen sowohl Erwachsene, als auch Kinder und Jugendliche aus Gladbeck ansprechen. Neben der Jahreszeit ist eine weitere Sache eher untypisch für die Veranstaltung eines Karnevalsvereins: Der geladene DJ soll keine Karnevals-Musik spielen.

Sommerfest in Gladbeck soll auf den Karnevalsclub neugierig machen

„Es ist schon lange ein Wunsch von uns, auch mal außerhalb der Karnevals-Saison eine Veranstaltung zu machen“, sagt Heike Walter, Pressesprecherin des KCWR. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das Johannisfest in diesem Sommer nun endlich stattfinden. „Dadurch, dass die Karnevals-Saison ausgefallen ist, hatten wir genügend Zeit zum Planen“, so Walter. „Wir versuchen, alle Altersklassen anzusprechen, um damit auch Leute auf den Karnevalsverein neugierig zu machen, die keine Mitglieder sind. Außerdem soll einfach mal wieder ein Fest stattfinden. Wir haben schließlich Einiges nachzuholen.“

An der Christus-König-Kirche darf auf der gesamten Fläche gefeiert werden. Für eine romantische Sommernachtsatomsphäre werden Feuerschalen aufgestellt, die den Feuerritualen des Johannisfests entsprechen sollen. Neben Essen, Getränken und einem bunten Musikprogramm ist auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste gesorgt. „Für die Kinder ist extra die freiwillige Feuerwehr da und gewährt Einblicke in das Feuerwehrauto. Wir hoffen außerdem, dass wir noch eine Hüpfburg organisiert bekommen“, erzählt Walter.

Der KCWR freut sich auf die Veranstaltung und hofft auf zahlreiche Gäste. Ob das Johannisfest zu einer Regelmäßigkeit wird, hängt davon ab, wie es im Juni von den Gladbeckern angenommen wird.

